Sheinbaum no tiene pensando enviar propuesta de ley de amnistía

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que no tiene pensado enviar alguna propuesta de iniciativa de ley de amnistía al Congreso de la Ciudad de México, a propósito de las mesas de análisis que se están trabajando esta semana entre legisladores y defensores de derechos humanos.

La decisión de la mandataria capitalina es contraria a lo que hizo el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, pues el funcionario la envió a los legisladores y con esto hasta ahora en México es la primera ley de amnistía local aprobada.

En la Ciudad de México podría darse la segunda armonización, pues ya se aprobó la Ley de Amnistía a nivel nacional y las entidades federativas, tanto diputados como la misma jefa de Gobierno tienen la posibilidad de hacer estas propuestas.

“Nosotros hemos hecho ya muchas preliberaciones, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, por lo pronto no tenemos pensada ninguna ley de amnistía, sino seguir con este proceso de preliberaciones que iniciamos cuando entramos al gobierno”, expuso ayer Sheinbaum.

En el Congreso capitalino hay cuatro iniciativas de legisladores para una ley de amnistía, entre estas están las de los diputados Temístocles Villanueva y José Luis Rodríguez, ambas son muy parecidas.

Defensores de derechos humanos propusieron que en la ley que se apruebe se debe dejar en libertad a personas indígenas que no hayan llevado un debido proceso de defensa con su lenguaje nativo, es decir, que no les hubieran otorgado defensores capacitados y no estuvieran bien traducidas sus diligencias.

Asimismo, está la propuesta de dejar en libertad a aquellas personas que tengan una condena no mayor a cuatro años por haber robado sin violencia, y en la modalidad de narcomenudeo, liberar a aquellas personas que fueron obligadas.