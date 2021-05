Colectivas feministas marchan en la CDMX contra la violencia de género

Alrededor de las 14:00 horas varios colectivos feministas, cuya mayoría de integrantes se cubrió con capuchas, realizaron una manifestaron sobre avenida Juárez, frente a la Antimonumenta y Palacio de Bellas Artes, con el fin de protestar contra de la violencia de género y los cuerpos policiacos.

Durante la manifestación, mujeres incendiaron cascos de policía, que quitaron a integrantes del grupo Atenea, gritaron consignas y mostraron carteles con leyendas como: “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”.

Posteriormente, alrededor de las 16:00 horas, las protestantes regresaron al Monumento a la Revolución y pintaron las vallas metálicas que fueron instaladas para proteger el inmueble, al cual intentaron ingresar.

De acuerdo con información de la SSC, alrededor de las 13:00 horas se concentraron los colectivos Mujeres Lunares, Colectiva Brujas de la Hierba, Colectiva Marisela, Brujas de la Abue, Brujas Encapuchadas y Revolución de Lilith en Plaza de la República para manifestarse en contra de cuerpos policiacos.