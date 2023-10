Competiré por CDMX entre policías y ladrones: Salomón Chertorivski

El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, consideró que es la mejor carta de su partido para competir en 2024 contra PAN, PRI, PRD y Morena, "entre policías y ladrones”, por la Ciudad de México.

A dos días de que el partido naranja emita la convocatoria para el registro de precandidaturas, el legislador reiteró que participará en este proceso y confió en tener el perfil para liderar esa oposición.

“No hay nadie con más experiencia, más preparado y con más visión del futuro de lo que esta ciudad necesita que yo, no sólo en Movimiento Ciudadano.

“Estoy convencido que soy la mejor carta (del partido) para gobernar esta ciudad”, afirmó a El Sol de México.

El exsecretario de Desarrollo Económico capitalino, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, participará por segunda ocasión en el proceso de Movimiento Ciudadano para la candidatura por la jefatura de gobierno. En 2018 lo hizo en la coalición del partido naranja, PAN y PRD, pero perdió ante Alejandra Barrales.

Actualmente la alcaldesa de Iztapalapa con licencia, Clara Brugada; el exsecretario de Seguridad local, Omar García Harfuch; el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada; y la alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia, Sandra Cuevas, ya compiten por las candidaturas de sus respectivas coaliciones o partidos.

Chertorivski Woldenberg, quien el 9 de octubre presentó su libro Una ciudad mejor que ésta; 12 rutas para poner la capital en Movimiento, confesó que no le preocupan las actividades de sus adversarios, pero los acusó de hacer trampa.

“Una de las cosas de las que más me he quejado y que he intentado cuidar con todo ahínco, porque lo creo, es el que no se hagan trampas, porque tanto Morena como la Alianza, pues han hecho trampas, adelantaron los tiempos electorales”, dijo.

Al ser cuestionado si él no hace trampa al publicar un libro, en el marco del proceso electoral, en el que presenta 90 propuestas para atender la inseguridad, movilidad, escasez de agua, entre otros problemas de la ciudad, respondió que no.

“No (caería en irregularidades), pues es un libro de la ciudad y no soy candidato, aún. Estoy escribiendo y publicando un libro que se venderá en librerías, es absolutamente legal”, aseguró.

El también exsecretario de Salud federal en el gobierno de Felipe Calderón comentó que será en las campañas, entre marzo y mayo de 2024, que haya una confrontación de propuestas entre candidatos, pues actualmente sólo tres de cada 10 mexicanos saben que habrá elecciones el próximo año, de acuerdo con una encuesta de Movimiento Ciudadano.

“No son temas en los que la gente está metida, la gente está concentrada en el día a día, en cómo va a llevar el dinero para la comida (…), esas son las preocupaciones.

“Cuando llegue el momento de las campañas, ahí será cuando empiece a contrastar, contrastar a partir de las ideas, porque, pues al parecer, voy a tener que competir entre policías y ladrones, y ¿cómo se contrasta ahí? Con experiencia y visión a futuro”, afirmó.

Chertorivski Woldenberg participó en la campaña presidencial de Ricardo Anaya, en 2018, como responsable de propuesta y programa de gobierno, y a su consideración, esto no afectará su imagen en la búsqueda para gobernar la ciudad.

"Lo que hay en cada espacio en el que he podido colaborar son resultados claros, concretos y verificables”, comentó.

LO BUENO Y LO MALO

Al preguntarle sobre tres logros de la actual administración en la Ciudad de México, el diputado federal destacó que el programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, conocido como Pilares, vale la pena que continúe.

Destacó que los programas sociales tienen que ser reforzados, pues si bien no solucionan la pobreza sí ayudan a las personas. Además resaltó que el sistema de Cablebús, al oriente de la ciudad, brinda una solución urbana a la zona.

Entre las problemáticas a solucionar, Chertorivski Woldenberg dijo que está la escasez de agua, la movilidad, entre otras, pero también urgen la reconstrucción del sistema de salud y una reforma policial.

Mientras Omar García Harfuch dijo a la Organización Editorial Mexicana que es necesario aumentar y reforzar la coordinación con las Fuerzas Armadas, el aspirante de Movimiento Ciudadano consideró que basta con la fuerza policial.

“No creo que esa sea la salida. Lo que tenemos con los 88 mil policías es la capacidad de fuerza necesaria para hacer lo que se debe si se organiza bien, si se capacita bien, si se paga bien.

“En lugar de tener tres cuerpos como es la Policía Bancaria, la Auxiliar y la Preventiva necesitamos un sólo cuerpo. Necesitamos darle capacidades de investigación, necesitamos hacer toda una reforma de la policía”, dijo.