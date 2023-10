Nuevo jefe de gobierno debe evitar otra tragedia como la L12: García Harfuch

Omar García Harfuch asegura que quien ocupe la jefatura de Gobierno en 2024 debe garantizar que no se repita un accidente como el de la Línea 12 del Metro y también incrementar la coordinación con las fuerzas armadas.

El exsecretario de seguridad ciudadana renunció al puesto en septiembre para sumarse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, pero finalmente optó por contender en el proceso interno de Morena en el que se definirá el perfil para la Ciudad de México.

García Harfuch confía en que él ganará ese proceso y luego vencerá al candidato o candidata de la oposición, pero reconoce que en la ciudad siempre hay trabajo que hacer, pues la describe como una “caja de resonancia” para todo el país.

“Tu trabajo es mejorar, asegurarte y prevenir que no vuelva a suceder un accidente, ese es el trabajo de quien va a estar como jefe de Gobierno, o sea, asegurarte y hacer todo en el Metro, mejoras constantes, para que no vuelva a suceder jamás una tragedia, ni de ese nivel ni ninguno. ¿Y eso cómo lo evitas? Pues con una mejora constante del Metro, una supervisión constante y un diálogo permanente, diálogo para darle solución entre directivos y trabajadores del Metro”, dice en entrevista con Organización Editorial Mexicana.

“Siempre hay que ser no solo muy respetuoso de las áreas que les corresponde cada cosa, por ejemplo en Línea 12, pues entiendo que hay una investigación en la propia Fiscalía entonces ahí, pues creo que tienes que tener conocimiento de qué es lo que está sucediendo, pero sin violar la autonomía y no meterte de más en las instituciones que son autónomas”, dijo.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México estableció que el periodo de precampañas a la jefatura de Gobierno inicia el próximo 5 de noviembre. “Ahorita no podemos hacer una propuesta como tal, pero ahora el Metro tiene 300 trenes funcionando. Se está arreglando la línea 1, hay que arreglar otras líneas.

“El problema del Metro es de antigüedad, principalmente, pero por más mantenimiento que le metas hay temas que ya son de antigüedad. La doctora Claudia decidió hacer la línea 1 nueva porque ya no daba para solo mantenimiento, tiene un límite, tiene que haber una renovación forzosamente de varias áreas del Metro. Necesita una mejoría constante, ahí también tiene que haber un diálogo permanente entre los directivos del Metro y los trabajadores y trabajadoras, que es el sindicato”, afirma.

García Harfuch, quien se convirtió en el jefe de la policía capitalina en octubre de 2019, también considera que aún hay trabajo por hacer para reforzar las instituciones de seguridad e incrementar la coordinación con las fuerzas federales.

“La seguridad no se consigue con el tiempo, con perseverancia, también lo hemos platicado muchas veces: ¿cómo si estás con una estrategia cambiante cada tres años? ¿qué va a cambiar? nada, no te da tiempo de hacer nada. Entonces creo que sí tenemos que reforzar bien las instituciones de seguridad que no dan tiempo en una administración”.

También habla sobre la relación con las fuerzas armadas: la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. “Hay que tener una estrecha coordinación, pero sobre todo para detectar, detener y desarticular a las células del crimen organizado que están asentadas aquí en la Ciudad de México. ¿Se va a mantener esa estrategia? sí y se va incrementar la coordinación”.

Como fue jefe de la policía por casi cuatro años, le corresponde por ley un servicio de seguridad personal. Según los lineamientos de esta prestación, los únicos que pueden recibirla son los extitulares de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estar acompañado de los escoltas, dice, no le impedirá hacer campaña.

“Tienes derecho a contar con escoltas el doble del tiempo que estuviste, si la ley nos permite tener escoltas por cuatro años más, pues hasta donde dé y ya”, asegura.

Considera que los capitalinos no ven mal que un equipo de seguridad lo acompañe todo el tiempo. “La verdad, no. En estos recorridos que he tenido nadie lo ha visto mal, ni siquiera ha sido tema. No creo que le moleste a la gente, es más yo no creo que sea un tema de interés, lo que la gente quiere es tener a su funcionario, su servidor público que resuelva”.

-¿Tienes miedo de hacer campaña?

-No tengo miedo por una razón, creo que el miedo paraliza. Obviamente sabemos que hay riesgo, pero ¿dejar de hacer las cosas por miedo? pues mejor nos dedicamos a otra cosa.

García Harfuch asegura que hay unidad en el partido y que quien resulte ganador de la encuesta de Morena vencerá al candidato de oposición. “Yo veo que mis compañeras y compañeros de Morena de este proceso interno le ganamos a cualquier candidato o candidato de la oposición por una razón: por gente de una ciudad progresista, es una ciudad de izquierda, no es una ciudad de derecha. Si bien pasó una votación adversa en el 2021 en varias alcaldías, también fue por falta de movilización de nuestro partido”.