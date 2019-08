Compiten tres empresas por restauración del Ángel de la Independencia

Mediante invitación restringida se decidirá por una de tres empresas que participan para quedarse con el trabajo de las reparaciones a la columna del monumento del Ángel de Independencia, mismo que se vio afectado durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, anunció José Alfonso Suárez del Real, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Adelantó que en conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios y la propia Comisión para la Reconstrucción llevan adelantados los trabajos por lo que en tres semanas ya iniciará la colocación del andamiaje para definir los estudios finales de la rehabilitación.

Informó que ya cuenta con tres propuestas de tres empresas especializadas que están cubriendo los requisitos técnicos que ha solicitado el Instituto de Ingeniería para que se pueda comprobar que pueden trabajar de forma adecuada lo que necesita el Ángel de la Independencia.

“Se está haciendo una invitación restringida porque estamos hablando de términos técnicos de ingeniería, no es poner un andamio porque no lo pone cualquiera, sino requiere ciertas particularidades a efecto de respetar la estatua fundamentalmente y respetar el fuste, no tener un rosamiento con el fuste”, explicó.

“Tres empresas ya han presentado una propuesta, entonces ya se están viendo los procesos administrativos entre fideicomiso de comité de reconstrucción para presentar y aprobarlo y definir cuál es la que garantiza la mejor opción a criterio de los científicos, no nos vamos a ir por lo más barato, sino por aquella empresa que cumpla con los mayores estándares de los referentes técnicos que pidió el Instituto de Ingeniería”, agregó.

Dijo que se necesita corroborar que todos los estudios que se han hecho con drones, y rayo láser que en efecto esté perfectamente anclado el pie del Ángel sobre su pedestal y que no haya sufrido ningún barrido: “Eso no lo pudimos hacer con los drones porque no llega ya que es muy pequeño el espacio entre el pie y la base, ese es la finalidad del andamio”.

Suárez del Real declaró que hasta el momento desconocen cuál será el presupuesto que se asignará a la rehabilitación del Monumento.

CONSIGNAS DE MUJERES

Después que el Ángel de Independencia quedó pintado con distintas consignas tras la marcha de mujeres del pasado viernes, el funcionario aclaró que también se rehabilitará al mismo tiempo con el mismo presupuesto.