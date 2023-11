Consejo Ciudadano cuestiona reducción en cifra de personas desaparecidas

El Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México exigió al gobierno y la Fiscalía de Justicia capitalina aclarar y transparentar la disminución en el reporte de personas desaparecidas que pasó de ocho mil personas registradas en julio de este año a 6 mil 725.

“Hasta julio de este año había un registro de ocho mil personas, ahora al parecer la cifra ha bajado en aproximadamente mil 500 registros. No sabemos a qué está atendiendo, en su momento como Consejo emitimos este comunicado haciendo este extrañamiento y solicitando al gobierno de la Ciudad de México una explicación de cuál es el modelo en el que se está basando”, señaló la consejera Natalia Pérez Cordero.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para enterarte de las noticias más importantes

Es necesario tener una explicación por parte de las autoridades para saber cuál fue la metodología o el plan estatal de búsqueda que implementaron para determinar esta disminución CDMX Académicos piden a autoridades mayor atención a desapariciones de personas en CDMX

Manifestó que es necesario tener una explicación por parte de las autoridades para saber cuál fue la metodología o el plan estatal de búsqueda que implementaron para determinar esta disminución. El martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el modelo de registro y búsqueda de desaparecidos de la Ciudad de México es el mismo que se replica en los estados.

“No se sabe si estas personas fueron localizadas. Lo que sabemos es que hoy no hay 8 mil personas desaparecidas, como había hasta julio de este año, lo que sabemos es que el día de hoy hay 6 mil 725 personas que siguen buscando a un familiar desaparecido. No sabemos cuáles son las razones o si hay un tema de localización”, añadió.

El Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda presentó su informe de conclusión a tres años de haberse instalado tras su designación por el Congreso de la Ciudad de México.

La consejera Valentina Peralta Puga advirtió que existe una grave crisis en los servicios forenses porque existe un registro de 18 mil 62 cuerpos o restos abandonados en las fosas comunes desde 1956 a 2022.

“Es indispensable la búsqueda forense y para ello se requiere que se reconozca la crisis forense y se actúe con el enfoque de búsqueda masiva con fines de identificación. No vamos a ir a buscar a una persona que ya se supo que estuvo en la fosa común porque vamos a desacomodar a todas las demás, a desarticular, a mezclar sus fluidos, vamos a realizar una nueva agresión a esas personas que aunque estén sin vida tienen que ser tratadas con dignidad”, señaló.

Archivo: Ivonne Rodríguez

Peralta Puga destacó que es necesario que se destine en 2024 un presupuesto de alrededor de 270 millones de pesos para servicios forenses en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) y la construcción de un Centro de Resguardo Temporal forense que servirá para poder resguardar de manera digna los cuerpos y devolverlos a sus familias.

“Necesitamos empezar con 90 millones de pesos para esta primera etapa y no hay quien los ponga. No hay ninguna entidad local o federal que diga yo pongo el dinero, cuando es una obligación del estado mexicano. Las personas que están ahí sin vida no son atendidas, ¿por qué? Porque no votan, ese es el tema, ¿cuánto se gastan en las publicidades de campañas (electorales)?”, resaltó.

De acuerdo con la Comisión local, diario llegan tres cuerpos a las fosas comunes, mientras que entre 2019 y 2022 en promedio 888 personas fueron inhumadas cada año, por lo que no existe información oficial que permita identificar el nivel de rezago de los cuerpos de las personas fallecidas, no identificadas y no reclamadas.

Registro único

Los integrantes del Consejo Ciudadano de Búsqueda solicitaron la creación de un Registro Único de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México, para homologar los protocolos de búsqueda que permitan agilizar, recabar y facilitar la búsqueda de personas, así como intercambiar información con las instituciones y las fiscalías.

CDMX Iztapalapa concentra desaparición de niños en CDMX

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Pudimos observar que cada institución cuenta con su propio registro y difícilmente comparte información lo que dificulta e impide encontrar a las personas desaparecidas. Hasta ahora la Fiscalía cuenta con un registro de búsqueda, la Comisión de Búsqueda otro y el servicio forense otro y ninguno se comunican adecuadamente, además de actuar como entes aislados”, manifestó la consejera Elena Azaola Garrido.

El Consejo Ciudadano consideró urgente la creación inmediata del Registro de Personas Fallecidas, No identificadas o No reclamadas y el Registro de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas en la Ciudad de México que establece la Ley de Búsqueda local y el Programa Estatal de Exhumaciones.