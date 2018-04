Damnificados del 19S se plantan frente a la Secretaría de Finanzas; piden liberar recursos

"Damnificados a siete meses y seguimos olvidados", es leyenda en una cartulina que levanta un ciudadano con sus brazos a las afueras de la Secretaría de Finanzas donde exigen cientos de personas la liberación de los recursos para la reconstrucción.

Exhortan al gobierno capitalino atender las necesidades que les dejó el sismo del 19 de septiembre del año pasado; quieren la liberación del fondo para la reconstrucción.

Los afectados solicitan abrir una mesa de diálogo, hasta la fecha solo han recibido puras promesas de las autoridades.

"Un mes y nada, dos meses y nada, tres meses nada, cuatro meses y nada, cinco meses y nada, seis meses y nada, siete meses y nada", gritan en la entrada principal de la secretaría.

"Secretario de Finanzas ya no tenemos tu tiempo, ¿qué está esperando? Dejar el compromiso a la otra administración, ya no estaremos esperando respuesta en el campamento no nos iremos hasta que nos atiendan", exigen ciudadanos de los multifamiliares Tlalpan.