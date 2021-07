Denuncian falta de equipo en hospital La Raza; IMSS asegura que sí hay

Falta de material quirúrgico, de gel antibacterial, de cubrebocas N95 y equipos de quirófano en mal estado es lo que padece el personal del Hospital de Infectología “Dr. Daniel Méndez Hernández”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al atender casos Covid-19, los cuales van al alza.

Así lo revelaron a El Sol de México trabajadores del hospital perteneciente al Centro Médico Nacional La Raza, el cual es una de las clínicas que registra mayor ocupación hospitalaria en la Ciudad de México por casos de Covid-19. Actualmente, señala personal del hospital, registra 95 por ciento de ocupación en camas generales y 20 por ciento en intubados.

“Los equipos de quirófano están pésimos, rotos, sucios, huelen mal. Ya no están dando caretas, sólo dan cubrebocas tricapa, no N95. Además el material de protección lo tenemos que comprar nosotros”, indicó una enfermera del hospital que prefirió mantener el anonimato para no perder su trabajo.

Trabajadores del centro de salud incluso señalaron que en el hospital no hay gel antibacterial, tampoco se respeta la sana distancia y las pijamas quirúrgicas están rotas o en pésimo estado. Mencionaron que la situación ha persistido desde septiembre del año pasado, y a pesar de que lo han denunciado con autoridades del Hospital de Infectología, la situación no ha cambiado.

“No hay ni sanitizantes; es más, muchas veces ni jabón, ni papel para secar las manos tenemos”, subrayó la enfermera de este hospital.

Sin embargo, el doctor Gustavo Sánchez Huerta, Director Médico de este Hospital, rechazó la falta de equipo.

A través de una tarjeta informativa brindada por el IMSS a este diario, Sánchez Huerta aseguró que existe un “registro de puño y letra” del personal que firma diariamente la recepción del equipo de protección personal.

“No existe escasez de material como gel antibacterial, ni de material quirúrgico. Tampoco se ha dejado de proporcionar Equipo de Protección Personal (EPP) completo a ninguna trabajadora y trabajador”, agregó a través de la misma vía.

Además confirmó la estimación de ocupación que su personal médico estimó pues el porcentaje de ocupación es de 90.4 por ciento, es decir 76 de 84 camas ocupadas.

“Para el Instituto Mexicano del Seguro Social la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores es una prioridad, para continuar brindando atención oportuna y de calidad”, agregó en su respuesta.

VARIANTES COVID

Gregorio Becerril, de 75 años y habitante de la alcaldía Gustavo A. Madero, se encuentra intubado en el Hospital de Infectología desde hace casi dos semanas, debido a un cuadro de neumonía grave ocasionado por una variante de Covid-19; sin embargo, hasta el momento, personal de la clínica no ha informado a familiares cuál de las cuatro variantes que se tienen identificadas en la capital es.

José Becerril, hijo de Gregorio, relató que personal del centro de salud no ha sido claro en el informe sobre la variante de coronavirus, y mencionó que su padre enfermó a pesar de que cuenta con el esquema completo de vacunación de Sputnik-V desde hace dos meses, fármaco que tiene una efectividad de más de 92 por ciento.

“Hasta el momento le han estabilizado el pulmón, están un poco mejor sus pulmones, pero ahora el daño que tiene es en el riñón. Nunca había tenido problemas de riñón, pero, de acuerdo con enfermeras, la baja de oxigenación ocasionó que fallaran otros órganos; incluso el hígado se inflamó”, añadió Becerril.

De acuerdo con la oficina de comunicación social de la Secretaría de Salud local (Sedesa), actualmente hay 18 casos de variantes Covid detectados en la Ciudad de México: 12 activas de Delta y seis de Alpha. Sobre las variantes Beta y Gamma no hay detectadas en las últimas semanas.