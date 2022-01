Denuncian una mala formación de peritos en la CDMX

Los problemas que llegan a enfrentar las mujeres víctimas de violencia es que cuando intentan llevar su caso ante un juez la defensa no puede probar el daño emocional porque hay negligencia y falta de competencia en los peritos que realizan los exámenes en materia psicológica, destacó la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, integrante del Observatorio Nacional del Feminicidio.

En entrevista con El Sol de México, señaló que está en favor de hacer cambios al Código Penal como lo propuso la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien señaló que la violencia familiar es el delito que más se denuncia, pero con el que se tienen problemas para procesar a los violentadores.

"Nos han tocado peritajes donde establecen que no encuentran el daño, aunque las mujeres no puedan dormir o se los cae el cabello (por el miedo o la preocupación), son evidentes síntomas de violencia, y los dictámenes salen negativos, y por estos elementos no se puede acreditar el delito de violencia familiar, por eso es importante hacerle una revisión al Código Penal", sostuvo Ana Yeli Pérez.

Propuso que se persiga el delito de violencia familiar de manera oficiosa, pues tanto este como el acoso sexual se tienen catalogados como delitos menores, por lo que ambos se persiguen con querellas (lo debe interponer la agraviada).

También pidió que se analice todo el tema de la sustracción de menores por parte del padre, pues aquí hay una forma de ejercer violencia contra la mujer y no lo contempla el tipo penal.

"Es necesario saber qué hacer en estos casos, cómo regular y cómo no se revierta contra las mujeres, porque muchas veces ellas salen huyendo", recomendó.

La fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, al presentar su segundo informe de labores dijo: "Como Fiscalía tenemos problemas con el tipo penal y con los requerimientos legales para acreditar el delito y presentarlo ante un juez".

La cárcel no siempre es la solución

Leslie Jiménez, coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, consideró que no solamente se necesitaría hacer un cambio en las leyes para aumentar penas, porque no siempre es la respuesta.

En el tema de la prisión preventiva oficiosa, explicó que no garantiza una disminución delictiva, pues la prisión preventiva oficiosa lo único que está generando son espacios de impunidad. "Por lo que tampoco es una respuesta para poder combatir la violencia hacia las mujeres que nuevamente se ha demostrado que es una violencia que se refleja en muchos espacios, no solamente en el hogar y no solamente por la pareja, sino también desde el noviazgo, por padres", señaló.