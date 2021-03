Destinan 3.5 mil mdp para reactivar Vallejo

Para impulsar el desarrollo industrial sustentable, el gobierno capitalino junto con la iniciativa privada destinaron tres mil 499 millones de pesos como parte del proyecto “Vallejo-i. Industria e innovación”, que contempla acciones para repotenciar el sector, mejorar la infraestructura pública, contar con vivienda accesible, así como generar vínculos entre ciudadanía, la academia y empresas.

La modernización de la zona conlleva cambios de suelo, por lo cual fue presentado el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Vallejo 2020-2050”, con el cual se puedan atraer otras industrias más modernas, la construcción de viviendas en 138 lotes, restaurantes, oficinas y centros de distribución.

“Lo que nosotros queremos es mantener la zona industrial de Vallejo, potenciarla, pero a través de industria limpia, de industria que no solamente sea limpia per se, es decir, que no genere contaminación atmosférica, contaminación del agua, que reduzca el consumo del agua, sino que al revés se vuelva también parte de una económica circular de la Ciudad de México, es decir, que genera riqueza a través de la propia mejora ambiental de la Ciudad de México”, explicó la jefa de Gobierno Claudia Seinbaum.

Al encabezar la 3a. Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Proyecto Vallejo-i, la mandataria capitalina dijo que su administración invierte mil millones de pesos, mientras los industriales han aportado dos mil 499 millones de pesos.

También fue presentado el Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU), evento en el que Janet de Luna Jiménez, directora general de Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos de la alcaldía Azcapotzalco, recordó que este proyecto de ajustes inició el 9 de agosto de 2019, para ello se realizaron nueve consultas y se contó con la participación de 252 personas, entre ciudadanos, colegio de urbanistas, empresas e instituciones académicas.

A partir de estos cambios las empresas tendrán dentro de sus mismas instalaciones, además de la industria, oficinas y centros de distribución e incluso áreas de atención al público.

Precisó que un segundo objetivo con el PPDU es la creación de corredores comerciales y de servicios, sobre Norte 45, que es la diagonal que atraviesa el polígono, y Poniente 152, al norte, ahora es un uso de suelo industrial, comercios y de servicios, donde buscan ingresar servicios complementarios como despachos contables, restaurantes y de otros sectores que requieren las empresas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Agregó que el tercer objetivo es introducir oferta de viviendas asequible para los empleados y construidas bajo esquemas de sustentabilidad, sobre Calzada Vallejo (al oriente del polígono) en Azcapotzalco, zona donde pasa el transporte público masivo.

Explicó que se permitió aplicar un uso de suelo habitacional-mixto para construir en 138 lotes (lo que representa menos de 10 por ciento del polígono). Antes se sólo se daba permiso para edificar a cinco niveles, pero hay una posibilidad a través de una norma de que puedan hacerlo hasta con siete niveles.

Para quienes deseen adquirir estos niveles adicionales de construcción tendrán que hacer un pago a la ciudad que permita financiar la infraestructura necesaria con el propósito de dotar de servicios a los nuevos desarrollos.

Jiménez resaltó que como condición para esta construcciones se exigirá que 40 por ciento de la vivienda que se construya será asequible- con un valor de un millón 400 mil pesos-, dirigido a trabajadores para que vivan y estudien en la zona.

Aseguró que el programa parcial va más allá del cambio de uso de suelo, pues concentra una lista de estrategias en materia de movilidad, de infraestrustura hidráulica, seguridad y equipamientos para mejorar la calidad de vida de quienes habitan y trabajan en el área.

El alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, aseguró que el PPDU no es creado bajo el auspicio de ningún interés inmobiliario. Añadió que será un instrumento de largo plazo donde la ciudad decide básicamente conservar el suelo industrial y también generar espacios para viviendas de los trabajadores.