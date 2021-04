Día del Niño aumentará 35% ventas de juguetes en CDMX

Las ventas de juguetes este próximo 30 de abril, Día del Niño, podrían aumentar hasta 35% en comparación con el año pasado en jugueterías ubicadas en la Ciudad de México, reveló en entrevista Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju).

Esto, luego de que este año el semáforo epidemiológico en la capital permite la apertura de negocios de este giro, además de que el gobierno de la CDMX determinó recientemente ampliar el horario de servicio hasta las 21:00 horas, pero limitando su aforo a 50 por ciento de su capacidad.

Cultura Cómo planear el viaje más memorable con niños

“Esperamos recuperar 85 por ciento de las ventas que teníamos en 2019, y en un escenario extraordinario llegar a 90 por ciento de recuperación. El año pasado, por la pandemia, hubo pérdidas de 50 por ciento (…) En general, están operando jugueterías con algunas restricciones y de acuerdo a los calendarios de cada estado”, precisó.

Martín González señaló que una de las cosas buenas que dejó la pandemia fue el crecimiento del comercio electrónico, pues durante estos meses se triplicó, y precisó que entre 15 y 16 por ciento del total de las ventas reportadas se genera actualmente por vía online. Además, aseguró que 90% de los empleos de este sector han sido recuperados en la capital.

Retrasos por escasez y repunte en ventas de peluches

La Asociación Mexicana de la Industria del Juguete informó que el juguete que repuntó durante la pandemia fue el peluche, a pesar de que estos sólo elevan su venta el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Esto, de acuerdo con Martín González, se puede asociar a la sensación de ternura que otorgan y que puede ser reconfortante en el contexto que se vive por el coronavirus.

“El juguete más vendido pandemia fueron los juegos de mesa, ya que son generales, participan los miembros de la familia grandes, pequeños y medianos. (Sin embargo) uno de los que ha estado despuntando son los peluches; han venido tomando algo de fuerza este año, los han solicitado mucho. Estaba alrededor de 4 por ciento de las ventas y actualmente se ha incrementado a 7 por ciento.”, precisó.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Además, Asociación Mexicana de la Industria del Juguete advirtió que hay una escasez en materia prima para producir juguetes, lo cual ha retrasado la producción y entregas para la creación de los mismos.

“Muchas de las empresas proveedoras no han podido trabajar al 100 por ciento por las medidas de confinamiento, por lo que materias primas no han estado en tiempo y forma. Por ejemplo, los polímeros han estado escasos, que es el plástico con el que está hecho el juguete. Ya se ha ido regularizando poco a poco, pues no fue un paro a 100 por ciento, pero el surtido no ha sido total”, informó el presidente de la asociación.