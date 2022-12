Edificios del Centro Histórico en riesgo de colapso siguen habitados pese a programa de CDMX

El rescate de 40 inmuebles del Centro Histórico, prometido por el secretario de Gobierno, Martí Batres, no avanza pues estos edificios en riesgo de colapso aún no le pertenecen al gobierno.

Hace dos meses, Batres informó a los diputados del congreso capitalino el proyecto que la secretaría a su cargo y el Instituto de Vivienda (INVI) pactaron para desocupar 40 inmuebles y “evitar tragedias”.

“Llevamos de manera conjunta el programa de expropiaciones de vivienda de alto riesgo. Por lo menos 40 inmuebles del Centro Histórico serán evacuados en próximos días para evitar tragedias y en ellos se reconstruirán viviendas para sus habitantes”, dijo el lunes 24 de octubre.

Para que el gobierno pueda reconstruir cada edificio, primero debe expropiar el predio. El Sol de México solicitó al INVI vía transparencia la lista de estos edificios y respondió que no la pueden hacer pública pues aún están en el proceso de juicio de expropiación.

“La información solicitada es considerada como reservada debido a que la relación de inmuebles contiene opiniones recomendaciones y puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas encargadas de llevar a cabo el procedimiento denominado ‘Coadyuvancia en la compilación de los elementos técnicos- jurídicos de las carpetas de expropiación”, explicó Julieta Fragoso, directora ejecutiva de asuntos jurídicos e inmobiliarios del INVI.

Días antes de la declaración de Batres, un edificio ubicado en la calle Guatemala colapsó por lo que 40 personas que vivían en 37 departamentos fueron retiradas del lugar para poner a salvo su vida.

CENSO

Este diario obtuvo en 2019 el censo de viviendas que tienen riesgos estructurales en el Centro Histórico.

Existen 137 edificios de los cuales ocho fueron catalogados por el gobierno en “alto riesgo de colapso”: República de Uruguay 48 y 181, República de Honduras 54, República de Argentina 94 y 96, Eje Central 11, República de Ecuador 81 y Jesús María 156.

En el edificio de República de Honduras 54 habitan alrededor de ocho familias. Luce una parte de la fachada en buen estado, ahí se alberga un local de vestidos de XV años, a un costado, en la entrada a las viviendas el edificio luce descuidado, por dentro huele a humedad, las paredes y el techo están despintados y los barandales están oxidados y sin fuerza.

“Somos alrededor de ocho familias, aquí se vive con riesgo de que se caiga, cuando llueve se empiezan a desprender partes de las paredes, del techo. Han venido del gobierno a tomar fotos, pero no lo han arreglado. La gente no quiere salir, pues es nuestra casa, vivimos con miedo, pero más miedo da salir y no saber a dónde ir”, mencionó un vecino a la entrada.

Al consultar vía transparencia acerca de este inmueble, el INVI respondió que no tiene registro de intervención en esta dirección.

A unas calles, en República de Ecuador 81 hay otro predio en la misma situación. Una de las habitantes aseguró que ya lo están arreglando, que los vecinos llegaron a un acuerdo y empezarán los trabajos. “Sí, quedó dañado, ya son varios años pero al menos ya se está arreglando”, platicó. El INVI confirmó que sí lo tiene enlistado en el programa de vivienda.

En República de Argentina 94 hay un edificio en demolición. De acuerdo con los vendedores de la zona, el predio eran de viviendas pero derribaron a causa del daño estructural. “Aquí vivía gente, pero quedó mal por el sismo de 2017 y por eso lo están tirando”, mencionó un comerciante.

Respecto a este inmueble, el INVI respondió que fue expropiado en 2009.

Jesús María 156 y República de Uruguay 181 son otras dos direcciones del listado. El primero por fuera está deteriorado, pero al momento de tocar a la puerta nadie atendió. El segundo está ubicado en una esquina, está marcado con el número pero no hay ningún acceso. Ambos también están en la lista del INVI.