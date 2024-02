"El agua se ha convertido en botín político": Brugada

La candidata a la Ciudad de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, aseguró que el tema del agua se ha convertido en un "botín político", debido a la escasez que viven algunas alcaldías de ka capital.

En el foro American Society of México 2024, la exalcaldesa de Iztapalapa aseguró que no existe el llamado "día cero", y mencionó que la Ciudad de México no se quedará sin agua.

"Le dicen a la gente que hay días en que la ciudad se va a quedar sin agua, que hay un día cero, que se va a secar la ciudad, eso es mentira, es la utilización como botín político el tema del agua", dijo Clara Brugada.

La candidata de Morena resaltó que en los últimos cinco años disminuyó 60 por ciento la incidencia delictiva, y señaló que la capital es más segura que ciudades estadounidenses, como Washington.

"La Ciudad de México se convirtió en la ciudad más segura del país. Hoy es más segura que Washington, Kansas y Philadelfia, en Estados Unidos. Se logró disminuir 60 por.ciento de incidencia delictiva", dijo Brugada.

Adelantó que la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro será la próxima en modernizarse, y sostuvo que la ampliación de la Línea 12, de Mixcoac a Tláhuac, se tiene planeanda.