El caos vial de Santa Fe en fotos: cuándo concluirán obras en puente de Los Poetas

Desde el 14 de agosto las obras en el puente de Los Poetas han desquiciado el tráfico en Santa Fe y provocado un caos vial que genera filas enormes de automóviles, así como conductores estresados que deben esperar más de 30 minutos en un tramo donde antes sólo se hacían tres.

Al ser una de las zonas de negocios más importantes de la Ciudad de México, miles de personas viajan al día a Santa Fe y el puente de Los Poetas es una de las principales vías de acceso porque conecta a esta zona con el sur de la capital.

Tan sólo en un día entre semana se realizan 17 mil viajes al interior de Santa Fe en un horario que abarca de las 6:00 a las 9:59 horas, de acuerdo con la última Encuesta Origen Destino en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ello no es de extrañar que la reducción de carriles provoque que la circulación sea lenta para entrar al puente Octavio Paz en Av. de Los Poetas. Pero, ¿por qué se realizan estas obras y cuándo finalizarán?

Obras en Avenida de Los Poetas en Santa Fe. Foto: Ulises Bravo | El Sol de México

¿Cuándo terminan las obras en el puente de Los Poetas, Santa Fe?

La Secretaría de Obras y Servicios capitalina informó que las obras tienen un sentido de conservación y rehabilitación del puente, que se encuentra a la altura de la Avenida de Los Poetas 89. Pero debido a la alta afluencia vehicular, el proyecto se dividió en tres etapas para alternar los trabajos:

Primera etapa: del 14 al 27 de agosto

Segunda etapa: del 28 de agosto al 12 de septiembre

Tercera etapa: del 13 al 29 de septiembre

En esta última fase se realiza el cierre de carriles de extrema derecha en sentido poniente a oriente y se prevé que para la próxima semana, el viernes 29 de septiembre, concluyan las obras.

"Av. de Los Poetas es un caos", se quejan conductores en Santa Fe

"Av. De los Poetas a esta hora un caos, es invivible que esto vaya durante 2 meses, debieron hacer los arreglos en las noches o en los meses de julio y agosto que hay menos tráfico, total falta de planeación", "No frieguen el tráfico en Santa Fe. ¿En serio vamos a estar así más de un mes por los puentes?", son algunas de las quejas que los conductores lanzaron en redes sociales.

Ante estas críticas y descontento de los capitalinos, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México aclaró que las obras "se realizarán lo más rápido posible, para que genere la menor molestia posible”. Además, aseguró que estos trabajos son indispensables para la seguridad de automovilistas y de usuarios del puente.

Las obras del puente de Los Poetas en Santa Fe vistas desde una perspectiva aérea. Foto: Ulises Bravo | El Sol de México

“Se labora de manera continua por el tipo de obra que no puede dejarse suspendida, sino que debe de tener continuidad hasta consolidarse porque si no podría afectarse la obra misma por sus propias características. Se va a buscar que sea lo más rápido posible, para que genere la menor molestia posible, pero sí es una obra importante porque si no se hace esta obra tendríamos otro tipo de reclamo más delicado”, afirmó el mandatario.

Por el contrario, la La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, acusó mediante sus redes sociales al gobierno central de no avisarles sobre los trabajos y de no tener vigilancia, tanto para el tránsito como para la seguridad de los automovilistas que circulan por ahí.

Alternativas viales

Debido a que los cierres y reducción de carriles serán continuos durante las 24 horas del día, las autoridades capitalinas recomendaron tomar alternativas viales para evitar el tráfico en Santa Fe.

Desierto de los Leons

Avenida Tamaulipas

Eje 5 Poniente