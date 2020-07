El encierro causa problemas metales

El confinamiento de más de tres meses a los que se ha sometido a la población, ha provocado cambios en su comportamiento, por lo que para atender su salud mental las autoridades deberán apoyarse en especialistas debido a que esta crisis podría incrementar el riesgo de suicidios, advirtió María Elena Medina- Mora Icaza, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.

En entrevista con El Sol de México, detalló que los ciudadanos empezaron con una sensación de miedo, esto cuando llegó el virus al país y este miedo está asociado a que se conoce poco de la enfermedad.

Cada día la población va aprendiendo más cosas del virus, pero aún no hay un medicamento totalmente efectivo y menos una vacuna, lo que se asocia también con miedo al contagio y a la muerte.

"Se trata de una crisis de muy largo plazo, no es como un temblor pues a pesar de que puede ocasionar mucho miedo, es un evento que pasa y el miedo se va mitigando, en contraste el Coronavirus es una crisis continua", agregó.

Siguió: "Este miedo ocurre porque no se puede enfrentar la enfermedad, los seres humanos estamos biológicamente hechos para atacar o escapar y en este caso

no podemos hacer ninguna de las dos. Este miedo se va a convertir en angustia, y esta ansiedad puede convertirse en depresión que es un factor que puede incrementar el riesgo de suicidio".

OTROS PROBLEMAS

La premio Nacional de Salud Pública "Gerardo Varela" 1986 planteó que a esos factores de riesgo se suma el impacto negativo sobre la economía, pues puede llevar al incremento de la pobreza y con esto llegará la incertidumbre, que es otro factor de riesgo, porque pudieron haber perdido el empleo y esto genera inseguridad.

A esto se suma otro factor: la violencia contra niños y mujeres, en ambos casos se puede incrementar el riesgo de suicidios.

La especialista en salud mental dijo que se cometen más suicidios en la adolescencia tardía y la edad adulta joven y es más frecuente en los hombres.

La depresión es el principal factor que se asocia con un suicidio, la depresión es más frecuente en las mujeres (dos mujeres por cada hombre), pero cuando se controla por la gravedad la diferencia entre hombres y mujeres se hace mucho menor con 1.3 mujeres por cada hombre, y tal parecería que la diferencia tiene que ver con el primer episodio y con los casos leves de tal manera que una depresión puede ser más grave en hombres.

"Intervienen otros factores, como la falta de oportunidades de educación y empleo, la desesperanza en el futuro, la dificultad de manejar vicisitudes y la disponibilidad de los métodos para lograrlo.

Hay programas efectivos de prevención que se están ofreciendo".

Este es el caso de José Armando, quien se encontraba con pensamientos suicidas debido a la pandemia (ya está en atención psicológica): "No la estoy pasando muy bien, he tenido pensamientos medio suicidas, y estoy como muy triste por todo lo que está pasando, lo que pasa es que soy portador de VIH, mi estado serológico es bueno, pero me asusta muchísimo la posibilidad de contraer Covid-19, y no es sólo eso, mi madre tiene 82 años, y tengo un hermano con dos niñas menores y he visto en las noticias que no es bueno que vean a los abuelos porque podrían ser un foco de infección, y me doy cuenta que a mi hermano no le importa.

"Todas estas cosas me ponen triste, el ver pasear a la gente y que nuestro país no tiene la cultura del cuidado mutuo, ni la infraestructura para apoyar a la población, no podemos hacer una cuarentena cuando hay mucha gente que va al día".