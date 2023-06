Elecciones 2024: alcaldes buscarán la reelección o la jefatura de gobierno

Aún no acaba la gestión de los alcaldes de la Ciudad de México y muchos de ellos ya planean su futuro político rumbo a 2024. Hasta el momento, de los 16 titulares de las demarcaciones, al menos cuatro manifiestan abiertamente su intención de contender a la jefatura de Gobierno y otros cinco tienen intenciones de reelegirse.

En entrevistas por separado con El Sol de México, los alcaldes de la oposición que expresaron su deseo por el puesto de jefe de Gobierno son Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez; Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa; y Lía Limón, de Álvaro Obregón. De Morena, la única que ha dicho abiertamente sus intenciones de contender es Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa.

Santiago Taboada, quien está en su segunda gestión como alcalde, señaló que desde su llegada a la demarcación se prepara para buscar la jefatura de Gobierno. “No lo niego, no lo oculto, me reelegí, he dado buenos resultados, estamos bien calificados”.

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón es otra representante de la oposición que buscará la jefatura. En entrevista con este diario destacó que la demarcación a su cargo ha demostrado buenos resultados en seguridad, atenciones de solicitudes ciudadanas y servicios públicos.

En caso de que no sea candidata de la oposición a la jefatura de Gobierno, ella declaró que la reelección es una posibilidad. A la pregunta: “En una escala del 1 al 10, ¿dónde colocaría su intención de reelección?” Limón respondió: “No te puedo decir qué número, estoy muy contenta como alcaldesa de Álvaro Obregón y por supuesto que es una opción”.

Clara Brugada, quien recientemente fue destapada como aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, emuló la frase de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al expresar ante simpatizantes morenistas que “llegó la hora y es tiempo de las mujeres”.

Clara Brugada, fue destapada como aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México | Foto: Romina Solís /El Sol de México

En cuanto a los alcaldes que aceptaron la intención de reelegirse, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo es uno de ellos. A la misma pregunta realizada por este diario sobre la escala de intención, Tabe respondió “¿10 es mucho? Sí, 10”.

Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco, también contempla la reelección, y la buscará en cuanto los tiempos electorales lo permitan. Las tareas que considera deben tener seguimiento en una segunda administración son los relacionados con servicios urbanos, obras públicas y acercamiento de la población a la cultura. “Yo tengo mucha gente que sí me dice que me reelija, quieren continuar con el proyecto en muchos lugares, entonces, bueno, estoy considerando seriamente esa posibilidad”, indicó.

Clara Brugada recibió el apoyo de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum | Foto: Romina Solís /El Sol de México

El alcalde de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, es otro de los funcionarios que aspira a repetir su cargo en 2024; sin embargo, lamentó que los partidos políticos se adelanten a los tiempos electorales cuando todavía hay poco más de un año para gobernar y entregar resultados.

“Por supuesto que queremos y vamos a buscar la reelección a la alcaldía, ésa es nuestra aspiración; pero sí, yo haría un llamado a todos los aspirantes a que esperemos esos tiempos electorales y que ahorita nos enfoquemos en cumplir nuestras actividades como representantes populares”, opinó.

Otra funcionaria con la intención de reelegirse es Judith Venegas. La alcaldesa de Milpa Alta afirmó que actualmente está concentrada en atender las necesidades de los milpaaltenses, tarea en la que no son insuficientes tres años de administración, la transformación lleva tiempo, afirmó.

“Más que pensar en mi futuro político, estoy pensando en la continuidad de la transformación y del proyecto que, en el caso de Milpa Alta, tiene un amplio respaldo popular (...). Sí tengo la intención de reelegirme, no lo voy a negar, porque la intención es poder terminar con todas las obras y con todo el proyecto que hemos iniciado”, expuso.

Alfa González, alcaldesa de Tlalpan, considera que su administración ha sido muy buena, aunque para hablar de una excelencia aún requiere más apoyo de otras instituciones. Con ese objetivo es que prevé buscar la reelección.

“Yo creo que (repetir en el puesto) sería una buena forma de dar continuidad a todos los trabajos y a todos los esfuerzos. del uno al 10, tenemos muchas ganas de seguir trabajando para Tlalpan, para la gente que nos dio la confianza, y bueno, nos gustaría mucho seguir trabajando y seguir dando buenos resultados”, aseveró.

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, tiene las condiciones para reelegirse, para lo cual ya ha sido invitada; sin embargo, no está en sus planes. En vez de ello, apuesta a que en 2024 pueda encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“No quiero repetir, no quiero reelegirme en la alcaldía, ya me lo ofrecieron, la alianza ya me lo ofreció; pero no quiero reelegirme, quiero ir por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque podría atender a toda la Ciudad de México”, dijo.

Sobre la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, su equipo respondió que por ahora su plan es terminar la actual gestión. Y Francisco Chiguil, alcalde de Gustavo A. Madero, aseguró que está a la espera de cómo avanza el proceso electoral con Morena.

El Sol de México también buscó a los alcaldes de Coyoacán, Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.