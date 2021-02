Empresa investigada rehabilitará museo del Castillo de Chapultepec

El Gobierno de la Ciudad de México encargó la renovación de la reja perimetral, la cafetería y una sala del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec a Gruceca Constructor Pavimentos y Obra Civil S.A. de C.V., una empresa que hace tres meses fue señalada en una investigación periodística de presuntamente ser parte de una red de empresas con las que se habrían desviado más de mil millones de pesos de recursos públicos en las administraciones de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad en Puebla -ambos del Partido Acción Nacional- entre 2011 y 2018.

Como informó El Sol de Méxicoel pasado lunes, la rehabilitación del Museo Nacional de Historia forma parte de las intervenciones que se harán a 10 museos y teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, un proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador encargó en abril de 2019 al artista Gabriel Orozco y que se financia con recursos de la Secretaría de Cultural federal. De los 131.2 millones de pesos que hasta el cierre del año pasado sumaban para esta tarea, cinco millones 792 mil 178.38 pesos se asignaron a la empresa poblana Gruceca.

Mediante una invitación restringida que hizo la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) –encargada de realizar la mayor parte adjudicaciones y licitaciones del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec– Gruceca participó en el proceso de contratación, en el que presentó la segunda propuesta más económica. De acuerdo con el acta del fallo, fechada el 16 de diciembre de 2020, los servicios de esta empresa en el Museo Nacional de Historia empezaron el 4 de enero y se extenderá hasta el 30 de junio.

La invitación restringida número IO-909005989-E-20-2020, para la remodelación del Museo del Castillo de Chapultepec, se hizo extensiva a nueve empresas, de las cuales participaron las siguientes cinco, con sus respectivas propuestas económicas: Proyectos y Construcciones Davana (4.3 millones de pesos); 2M Arquitectos (17.3 millones de pesos); Kapra Edificaciones (9.2 millones de pesos); Constructora Balbek (8.9 millones de pesos) y Gruceca Constructor Pavimentos y Obra Civil (5.7 millones de pesos).

Al ser consultada, la Sobse argumentó que la empresa Proyectos y Construcciones Davana S. A. de C. V. presentó la oferta económica más baja, de cuatro millones 314 mil 053.85 pesos, pero “fue descalificada por tener observaciones técnicas y económicas que no cumplieron con las bases del procedimiento. Por lo anterior, la empresa Gruceca Constructor Pavimentos y Obra Civil, S.A. de C.V., fue seleccionada al cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria”.

“Asimismo, se verificó que dicha empresa no estuviera incluida en el listado de empresas inhabilitadas por el Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, así como en el directorio de proveedores y contratistas sancionados emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), adicionalmente se verificó que tuviera la solvencia financiera necesaria para cumplir con el proyecto en comento”, añadió la dependencia.

Este caso se suma a otro que reveló El Sol de México en noviembre pasado, cuando informó que la empresa OEC Consultores ganó una invitación restringida para elaborar un análisis costo beneficio y un estudio inmobiliario del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, pero compitiendo contra dos empresas con las que compartía personal. En su momento la Sobse negó que existiera alguna irregularidad y la empresa ganadora no respondió a las diversas solicitudes que le hizo este diario para conocer su postura.

Pese a la importancia histórica del Castillo de Chapultepec –construido en 1785 y usado como residencia virreinal, colegio militar, residencia imperial y presidencial y desde 1944 como museo– la Sobse encargó su remodelación a una empresa sobre la que pesan señalamientos de presunta corrupción. De acuerdo con el periódico Central, Gruceca y otras 25 empresas habrían recibido más de mil millones de pesos del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) y otras siete dependencias.

Entre septiembre y noviembre del año pasado el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, alertó de una investigación a las administraciones pasadas por el presunto desvío de recursos públicos, pero fue hasta el pasado miércoles que el titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, confirmó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad en contra de cinco exsecretarios de Finanzas, dos exsubsecretarios (de Egresos y Administración) y un exdirector de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas.

UN CONGLOMERADO DE EMPRESAS

El Sol de México revisó las actas constitutivas de las empresas señaladas de presunta corrupción en la investigación de Central y encontró que Gruceca tiene relación con otras nueve sociedades a través de seis personas en concreto. Todas estas empresas, incluyendo Gruceca, fueron creadas entre 2010 y 2015 y dos de ellas incluso se liquidaron en 2018. Las personas cuyos nombres se entrecruzan en las diferentes empresas aparecen algunas veces como socios, otras como administradores, delegados especiales o como encargados del órgano de vigilancia.

Gruceca se creó el 18 de abril de 2012 en Puebla capital con César Ulises Cabello Valdespino y Carlos Efraín Corro Vasconcelos como socios; Roberto Espino Ramírez como administrador único y Nancy Roxana Macías Sánchez como encargada del órgano de vigilancia. A la postre se sumó Jesús Abraham Rosete Martínez, Ramón Alberto Cabello Mendizábal y Anabel Lezama Hernández. Los documentos con los que cuenta este diario muestran que César Ulises Cabello Valdespino aparece también en las empresas Corporación Ceca y Acabados y Mármol Constructora.

El nombre de Carlos Efraín Corro Vasconcelos, otro de los socios de Gruceca, aparece también en las empresas Grupo Constructor e Inmobiliario BUHOK, AVERY, Proyecciones en Obras Civil y Carreteras BETA, Fórum Capelli, Acabados y Mármol Constructora y Gruemin. Roberto Espino Ramírez, quien fuera administrador único de Gruceca, aparece como socio en Proyecciones en Obras Civil y Carreteras BETA S.A. de C.V. y en Corporación Ceca.

En el “Listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas y control de calidad” de la Secretaría de la Función Pública del gobierno de Puebla, actualizado al 8 de diciembre pasado, Grupo Constructor e Inmobiliario BUHOK aparece clasificado en semáforo amarillo de “personas físicas y jurídicas que se encuentran en los supuestos de cualquiera de las fracciones del artículo 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla”.

Dicho artículo, que incluye 14 fracciones, impide presentar propuestas o celebrar contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma a personas físicas o morales que, entre otras cosas, “participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común”.

CDMX Asesor de Orozco en Chapultepec es accionista de inmobiliaria Bovis

Las empresas relacionadas con Gruceca se completan con Jesús Abraham Rosete Martínez, quien fungió como administrador y aparece en Grupo Constructor e Inmobiliario BUHOK, Fórum Capelli, Comercializadora Ferosett, Distribuidora Rulbe, Acabados y Mármol y Gruemin. Tanto Gruemin como Fórum Capelli se liquidaron en abril y julio de 2018, respectivamente, y en ambos casos el liquidador fue José Alejandro Pascual Rosas Navarrete.

Otro nombre que se entrecruza es el de Anabel Lezama Hernández, cuya firma aparece en el acta de presentación de propuestas en el procedimiento de invitación restringida mediante la cual la Sobse le adjudicó el contrato a Gruceca para rehabilitar diferentes áreas del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. En 2018 ella le compró a Carlos Efraín Corro Vasconcelos acciones en la empresa Grupo Constructor e Inmobiliario BUHOK S.A. de C.V., la misma que fue clasificada en amarillo por la SFP de Puebla por encontrarse en los supuestos del artículo 55 de la estatal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Entre los contratos que obtuvo este clúster de empresas, entre 2016 y 2018, destacan: construcción de la ciclovía y distribuidor en avenida Hermanos Serdán, en el municipio de Puebla, por 273.7 millones de pesos (Proyecciones en Obra Civil y Carreteras BETA); modernización del Centro de Alto Rendimiento de Puebla, por 115.3 millones de pesos (Proyecciones en Obra Civil y Carreteras BETA); reconstrucción del camino de acceso a Huaquechula, por 77 millones de pesos (Gruceca Constructor Pavimentos y Obras Civil).

También el proyecto integral para la construcción de un centro de salud en el municipio de Santa Inés Ahuatempan, por 8.7 millones de pesos (Proyecciones en Obra Civil y Carreteras BETA); proyecto integral para la ampliación y remodelación de las instalaciones del Servicio Médico Forense de Puebla, por 863 mil 729.52 pesos (Fatpad Proyectos, en asociación con Gruceca); programa de pavimentación en calles del municipio de Puebla por 15.7 millones de pesos (Gruceca).

El Sol de México intentó conocer la postura de Gruceca sobre los señalamientos que pesan en su contra en Puebla y sobre su contratación en la Ciudad de México, pero no tuvo éxito. En las oficinas de Ciudad de México, ubicadas en Guadalupe 319, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, una mujer señaló que no podía atender el requerimiento de este diario dado que no se encontraba presente personal de la empresa. En la sede de Puebla, ubicada en Chalchicomula 6, colonia La Paz, municipio de Puebla, la empresa se negó a dar declaraciones con el argumento de que “no es una empresa que da entrevistas”.





Con información de Víctor Hugo Juárez de El Sol de Puebla