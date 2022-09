En marcha, guían a las mujeres hacia abortos seguros

Colectivos de mujeres que piden legalizar el aborto en el país exigieron a las autoridades federales un aumento al presupuesto para salud pública, acceso a educación sexual en todos los niveles y se solidarizaron con mujeres de Estados Unidos, donde algunos estados revocaron el derecho a la interrupción del embarazo.

En la Ciudad de México la despenalización del aborto ocurrió en 2007 y desde entonces la capital del país ha concentrado las protestas y movimientos para que el acceso a abortos seguros se garantice en todo el país. El propósito de la protesta creció y sus asistentes han aprendido sobre sus derechos.

Te puede interesar: 15 años de aborto legal en CDMX: así se lleva el procedimiento en clínicas

CDMX Mujeres se manifiestan en la embajada de Irán en CDMX por el asesinato de Mahsa Amini

Colectiva Vikingas fue uno de los grupos que convocó a las mujeres de la Ciudad de México a la marcha por el Día de Acción Global por un Aborto Seguro y Gratuito. Se ha concentrado en guiar a las que lo necesiten con información sobre interrupción del embarazo, violaciones, desapariciones y asesora sobre derechos sexuales y reproductivos.

“Nosotras cuidamos a las asistentes, intentamos protegerlas si alguien externo se mete. Fuera de esto queremos que ninguna mujer se quede con dudas o reprimida, queremos que alcen la voz y si nosotras podemos orientarlas ante cualquier problema lo haremos, hay veces que no está en nuestras manos pero las ayudamos a que vayan a pedir ayuda con la persona correcta”, cuentan mientras caminan junto a las mil 500 mujeres que acudieron a la movilización.

Marea Verde, otro grupo convocante del movimiento, también ofrece asesoría a quien lo requiera y da información a las mujeres acerca de lo que se ha logrado sobre los derechos reproductivos. También ofrece de manera personal asesoría a quien lo necesite. “Este movimiento existe no solo en el país, sino en varias partes del mundo, estamos para y con las mujeres, quien necesite apoyo se puede acercar y la orientamos, estamos para ayudarnos, en la página de Facebook o en Instagram nos pueden encontrar”.

La Secretaría de Salud del Gobierno capitalino, encargada de garantizar el acceso gratuito y seguro a la interrupción legal del embarazo (ILE), ha realizado en 15 años 252 mil 760 procedimientos en unidades médicas, clínicas especializadas y hospitales, cuyas usuarias son de la capital, de otros estados de la República y de otros países.

Estas peticiones se unieron a la principal exigencia: legalización del aborto en todo el territorio mexicano. De 2007 a 2021, cuatro estados de la República lo han hecho: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Y en los últimos 12 meses cinco estados se sumaron: Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero y Sinaloa. Ayer, el último intento fue Durango, pero sus legisladores locales rechazaron la propuesta.

También puedes leer: Feminicidios no dan tregua en el Estado de México

Justicia Imputan cada mes a 258 agresores de mujeres en la CDMX

Las manifestantes se reunieron en puntos diversos, en el Monumento a la Revolución y la Glorieta de las Mujeres que luchan, principalmente, para caminar hacia el Zócalo capitalino.

“Yo es la primera vez que marcho. El año pasado no quise asistir por precaución de la pandemia, pero mi hermana con quien vengo ha asistido a varias, ella me ha enseñado cómo todas estas mujeres sobre mis derechos. Parecemos dispersas pero no, entre todas nos apoyamos y en los grupos de WhatsApp y Facebook estamos al pendiente de todas, ellas me enseñan lo que nadie nos dice. Yo creo que esta marcha de es de mucha enseñanza y todas deberíamos unirnos”, mencionó Gabriela, quien tiene 15 años y asistió acompañada por su hermana mayor y amigas.

A Beatriz, una de las mujeres manifestantes que pedía a las asistentes se mantuvieran juntas y no se salieran del perímetro, le gusta ayudar a que todas se sientan protegidas y además, si puede aportar algo para que sepan que no están solas, lo hace pues tiene hermanas menores que quiere que crezcan sabiendo sus derechos.

“Hay algunas que me han escrito, lo que quiero es que se sientan seguras y si conocen a alguien que tenga dudas o que requiera de orientación acerca del aborto que se acerque, somos varios grupos en WhatsApp y Facebook”, explicó.

Durante el recorrido hacia Plaza de la Constitución, un grupo de manifestantes realizó paradas para bailar y cantar a favor de su lucha de forma pacífica para luego continuar con su camino.

Alrededor de las 17:00 horas el contingente llegó a su destino y representantes de diferentes colectivos dieron un discurso hacia las asistentes para explicarles el avance que han tenido este año en los diferentes estados del país.