15 años de aborto legal en CDMX: así se lleva el procedimiento en clínicas de la capital

Las mujeres nunca están solas en el proceso al que se enfrentan cuando acuden al centro de salud Beatriz Velasco Alemán para interrumpir su embarazo; si llegasen a ir sin un familiar, el mismo personal médico las acompaña con apoyo moral. En la sala de espera hay mujeres de no más de 30 años, están en silencio mientras las llaman por su nombre para que ingresen al cubículo de trabajo social o al cuarto donde se hacen los ultrasonidos.

Afuera de la clínica, en un área techada, están los acompañantes, muchos son las parejas de las jóvenes que buscan no seguir con la gestación. "Es que yo tengo un hijo chiquito, de hecho, me lo están cuidando afuera. Me dieron nada más pastillas", dice una de las pacientes que, al igual que otras, evitan dar sus datos o que salgan sus rostros en una fotografía.

Este martes, se cumplen 15 años de que la Ciudad de México despenalizó la interrupción del embarazo realizada antes de la décima segunda semana de gestación y justo fue la clínica Beatriz Velasco la primera en llevar a cabo estos procedimientos (después de que ya se practicaba en 14 hospitales de la CDMX) y donde más interrupciones se han realizado desde su legalización.

De 2007 a la fecha, en la Ciudad de México se han atendido a 247 mil mujeres que recurrieron a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), con cero defunciones hasta el momento, señaló Romeo Adalid Martínez Cisneros, director de la jurisdicción sanitaria de la alcaldía VenustianoCarranza. El promedio diario de atención es entre 30 y 40 tratamientos.

Sólo entre uno o dos por ciento de quienes lo solicitan deciden continuar con su embarazo y en ese proceso también se les da acompañamiento.

“Se ha logrado darle la oportunidad a la mujer de llevar a cabo una interrupción adecuada, libre, con decisión propia, gratuita y, sobre todo, segura”, sostuvo.

Angélica Martínez, directora ejecutiva de Atención Hospitalaria de la Secretaría deSalud local, informó que 70 por ciento de las mujeres atendidas son residentes de la CDMX, el 20 por ciento del Estado de México y el resto son del interior de la república, migrantes o extranjeras en tránsito.

Detalló que 89 por ciento de los casos son interrupciones farmacológicas, con los medicamentos misoprostol y mifepristona que suministran si el embarazo está en la semana ocho o nueve. A partir de la décima semana, las ILE son a través de métodos combinados entre medicamentos y aspiración eléctrica o manual.

Sobre el perfil de quienes acuden a interrumpir su embarazo, la doctora indicó que 78 por ciento son mujeres entre 35 y 40años, la mayoría son amas de casa y profesionistas, entre seis y ocho por ciento son menores de edad. Cuestionada sobre la reincidencia de pacientes, comentó que menos del uno por ciento de las mujeres regresan a las clínicas para someterse al procedimiento.

“Hemos aprendido, hemos mejorado los protocolos de seguridad de las mujeres; pero sobre todo hemos aprendido a que las mujeres deciden y nosotros garantizamos servicios seguros, oportunos, que las mujeres estén informadas sobre la decisión que están tomando”, detalló.

En la atención por interrupciones del embarazo, también asesoran a las mujeres sobre métodos anticonceptivos. Adriana CamperoLópez, coordinadora operativa de salud materna, sexual y reproductiva de laSecretaría de Salud local, expuso que la información se les proporciona en trabajo social, enfermería y por parte de los médicos; así, en las consultas de seguimiento, 15 días después de la ILE, se les proporciona el método que les ajuste mejor de acuerdo a sus características, aunque hay muchas que optan porno usar alguno.