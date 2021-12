Activistas mexicanas buscan enviar apoyo a mujeres en EU para abortar

Nueva York-. La activista en pro del aborto, Verónica Cruz, ha pasado años desafiando la ley en México con el objetivo de ayudar a miles de mujeres a abortar.

Cabe señalar que en México se ha declarado que el aborto ya no es un delito y ahora Cruz y más activistas buscan llevar esto a los Estados Unidos, así lo informó para The New York Times.

Las restricciones al aborto se han multiplicado en el país de Norteamérica durante los últimos años, en especial en Texas, frontera de México.

La Corte Suprema en EU está considerando un caso que podría disminuir o anular por completo la Roe v. Wade, el fallo de 1973 que estableció el derecho constitucional al aborto. Eso probablemente desencadenaría nuevas restricciones en al menos 20 estados.

En el caso de Latinoamérica, el acceso al aborto ha sido severamente limitado durante mucho tiempo, sin embargo, grupos feministas organizados han distribuido medicamentos para inducir el aborto durante años, lo que dificulta que los gobiernos impongan prohibiciones sobre el procedimiento.

Es por eso que Verónica Cruz y otras activistas, han señalado a The New York Times la posibilidad de transportar a Texas y otras regiones de EU el apoyo para abortar creando redes para transportar las píldoras abortivas al norte de la frontera o enviarlas por correo, algo que ya comenzaron a hacer y ahora planean expandir.

"No tenemos miedo", dijo Cruz. "Estamos dispuestas a enfrentar la criminalización, porque la vida de las mujeres importa más que su ley".