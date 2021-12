Muere Sarah Weddington, abogada del caso Roe vs. Wade que consiguió el derecho al aborto en EU

Sarah Weddington, la abogada que defendió con éxito ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos el histórico caso Roe contra Wade, falleció el domingo a los 76 años.

Fue una Susan Hays, una de las antiguas alumnas de Weddington, quien reveló hoy en su cuenta de Twitter, la muerte de la legendaria defensora.

"Sarah Weddington falleció esta mañana tras una serie de problemas de salud. Con Linda Coffee presentó el primer caso de su carrera legal, Roe v. Wade, recién egresada de la facultad de derecho. Ella era mi profesora en UT, la mejor instructora de escritura que he tenido y una gran mentora".

El caso Roe vs. Wade

En 1973, Sarah Weddington y otra abogada, Linda Coffee, presentaron una demanda colectiva en nombre de una mujer embarazada que impugnaba una ley del estado de Texas que prohibía el aborto.

El caso de Jane Roe -cuyo nombre real era Norma McCorvey- contra el entonces fiscal de condado de Dallas, Henry Wade, llegó finalmente al Tribunal Supremo, que falló en 1973 a favor del derecho al aborto.

El derecho al aborto en Estados Unidos, que no está garantizado por la legislación federal, se basa desde entonces en la jurisprudencia que marcó la histórica decisión del Tribunal Supremo en el caso "Roe contra Wade".

El Tribunal Supremo sostuvo en su sentencia que la Constitución garantiza el derecho de la mujer al aborto y que los Estados no pueden negarlo.

En 1992, el Tribunal aclaró que este derecho es válido hasta que el feto es viable, es decir, alrededor de las 22 o 24 semanas de embarazo.

Rechazo del aborto en EU

Ahora, la mayoría de los actuales jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos parece decantarse por cambiar el marco legal que ha garantizado el derecho al aborto durante casi 50 años, ya sea restringiéndolo o anulándolo por completo.

La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora tras la presidencia de Donald Trump, se negó a bloquear una ley de Texas que prohíbe la interrupción del embarazo después de seis semanas.

La normativa, en vigor desde el 1 de septiembre, prohíbe el aborto desde el momento en que se pueden detectar latidos del embrión, lo cual generalmente ocurre a las seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Y no hace excepciones por violación o incesto.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el 1 de diciembre que sigue apoyando el caso Roe contra Wade y denunció el fallo del máximo tribunal como “un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer” que “insulta el Estado de derecho”.