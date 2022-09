Marchan en CDMX a favor del aborto legal en todo el territorio nacional

Aumento al presupuesto para salud pública, acceso a educación sexual en todos los niveles y solidaridad con mujeres en Estados Unidos, fueron las principales peticiones que se unieron a la principal: legalización del aborto en todo el territorio mexicano.

Niñas, jóvenes, adultas mayores, en grupo, en familia o solas; diversidad de mujeres se dieron cita este miércoles 28 de septiembre para conmemorar el Día de Acción Global por un Aborto Seguro y Gratuito en el centro de la Ciudad de México.

Las manifestantes se reunieron en puntos diversos (el Monumento a la Revolución y la Glorieta de las Mujeres que luchan, principalmente) para caminar hacia el Zócalo capitalino.

Bailando es como un grupo de mujeres continúan el recorrido de la manifestación rumbo al Zócalo.



Desde la última marcha, en 2021, cinco estados han legalizado el aborto: las dos Baja Californias, Colina, Guerrero y Sinaloa; quiénes serán sumaron a CDMX, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, en donde ya estaba aprobado.

Desde entonces el propósito de esta protesta ha ido creciendo y yendo a un fin, haciendo que sus asistentes se sientas seguras entre ellas y además aprendan de sus derechos.

"Yo es la primera vez que marcho, el año pasado no quise asistir por precaución de la pandemia, pero mi hermana con quien vengo ha asistido a varias, ella me ha enseñado cómo todas estas mujeres sobre mis derechos.

"Parecemos dispersas pero no, entre todas nos apoyamos y en los grupos de WhatsApp y Facebook estamos al pendiente de todas, ellas me enseñan lo que nadie nos dice. Yo creo que esta marcha de es de mucha enseñanza y todas deberíamos unirnos" mencionó Gabriela, quien tiene 15 años y fue acompañada por su hermana mayor y amigas.

El último contingente ha llegado a la explanada del Zócalo capitalino en la marcha por un #AbortoLegalYSeguro



Beatriz, una de las mujeres manifestantes que pedía a las asistentes se mantuvieran juntas y no se salieran del perímetro, mencionó que le gusta ayudar a que todas se sientan protegidas y además si puede aportar algo para que sepan que no están solas lo hace, pues tiene hermanas menores de 5 y 4 años que quiere crezcan sabiendo sus derechos.

"Al momento en que se les convoca pueden llegar las por su lado o igual si están solas y no se sienten seguras de venir así estamos para apoyarnos entre todas, hay algunas que me han escrito y me han dicho que sí nos venimos juntas y sí, nos quedamos de ver, lo que quiero es que se sientan seguras y si conocen a alguien que tenga dudas o que requiera de orientación acerca del aborto que se acerque, somos varios grupos en WhatsApp y Facebook", explicó.

Durante el recorrido hacia Plaza de la Constitución, un grupo de manifestantes realizó paradas para bailar y cantar a favor de su lucha de forma pacífica para luego continuar con su camino.

🟢 Feministas gritan en contra del patriarcado y en pro del #AbortoLegalYSeguro en la plancha del Zócalo



Fabián toma de la mano a su hija de siete años y mira a las orillas de la marcha “yo respeto que digan hombres no y por eso me mantengo por fuera pero quiero que mi hija se dé cuenta que su voz tiene que ser escuchada, qué hay miles de mujeres que luchan por ella y por todas”, platicó.

Al rededor de las 5 de la tarde el contingente llegó a su destino y representantes de diferentes colectivos dieron un discurso a las asistentes para explicarles el avance que han tendido este año en los diferentes estados del país.

"Hemos avanzado en la legalidad del aborto, pero hay que seguir alzando la voz hasta que sea posible en todo el territorio mexicano", finalizaron.