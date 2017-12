En seis meses, listas las aulas de la CdMx: Inifed

El director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, (Inifed), Héctor Gutiérrez de la Garza, aseguró que en un plazo no mayor a seis meses concluirán los trabajos de reconstrucción en la Ciudad de México, y garantizó que el ciclo escolar no se ha perdido ni se perderá, por lo que no hay ningún riesgo derivado de los trabajos de rehabilitación.

En la capital se invierten 641 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y 484 millones del programa Escuelas al CIEN, adicionales a la parte proporcional de los más de mil 800 millones de pesos como suma asegurada para las escuelas del país, explicó.

De los 764 planteles educativos con afectaciones, la mayoría, presentan daños moderados que implican un reforzamiento estructural, por lo que su reconstrucción no rebasará los 120 días.

Los trabajos de reconstrucción se realizan con la mayor transparencia, ya que la asignación de recursos se hace en el marco de la Ley de Obra Pública Federal, por lo cual no se exige una licitación al tratarse de daños de fuerza mayor. “Adicionalmente a lo que ya se tiene en el portal de transparencia del Programa Escuelas al CIEN, se va a transparentar específicamente los planteles que se atiendan por medio del Fonden y del Seguro de Reparaciones en especie de la SEP”, expresó.

Gutiérrez de la Garza comentó que actualmente se trabaja en los nueve planteles reportados con daño estructural grave que requieren reconstruirse y en 305 de los 764 planteles afectados, con avances del 50%.

Añadió que han sido instaladas 782 aulas provisionales, con una movilidad de al menos 27 mil alumnos.

En el caso de la escuela secundaria diurna Alfonso Reyes, -uno de los nueve planteles educativos con daños graves-, explicó que se invertirán 20 millones de pesos del Fonden y del programa Escuelas al CIEN para la reconstrucción de muros rígidos y crucetas de venteo, laboratorios, cimientos y bardas perimetrales

El director del Inifed precisó que se trabaja con los mejores especialistas del país, así como con un grupo técnico asesor del Inifed, con experiencia en el reforzamiento de planteles educativos tras el sismo de 1985, pues la prioridad es dotar de planteles seguros a las comunidades educativas del país.

Finalmente, señaló que se atienden las demandas de las comunidades escolares y vecinos de los planteles dañados para garantizar la seguridad de sus viviendas y comercios.