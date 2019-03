"Es una enorme alegría", poco a poco damnificados del 19-S regresan a sus hogares

A una semana de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, les hizo entrega de sus departamentos en las dos torres de once pisos de Uxmal 1115, los damnificados mantienen la alegría en sus rostros y corazones por recuperar su vida, su casa, su techo y su seguridad.

El Sol de México entrevistó a dos de los 18 propietarios que iniciaron el retorno el 19 de marzo a sus departamentos dañados y reparados en su totalidad, reforzado su edificio de dos torres gemelas y 11 pisos con una inversión de 15 millones de pesos.

Clarisa Montaraz, vecina del departamento 701 en el séptimo piso, con la alegría reflejada en el rostro y en la voz narró: “Que te digan ya puedes dormir en tu casa es lo máximo, es una gran alegría enorme después de estar lejos mucho tiempo como desterrada y volver a casa y encontrarla sin grietas piedras, es recuperar la vida, la alegría, la tranquilidad, la casa”.

“Se te quita la sicosis de quedarte de nuevo en donde pasaste un susto horrible, te da seguridad el haber visto cómo reforzaron con acero por todos lados. No tengo temor de regresar y mas que no tengo otro lugar, obviamente al principio si te da la sensación de ya no quiero estar aquí pero ves tu casa y te da gusto recuperar tu vida, tu espacio, tu privacidad, tus recuerdos”

Festejó que tuvieron suerte en ser beneficiarios de la reestructuración de su edificio tras un largo peregrinar en oficinas de gobierno reuniendo documentos dictámenes, haciendo largas filas.

"Muchos compañeros damnificados de otros sitios no tan afortunados como nosotros nos acompañaron a la entrega del edificio el día 19 y festejaron con mucha alegría que ya tuviéramos nuestros espacios, aunque a mi me dio tristeza por ellos que aún no cuentan con sus casas quienes pasamos por eso lo percibimos más.

El ingeniero y arquitecto Alfredo Midizabal, director responsable del proyecto de reconstrucción del edificio de la calle de Uxmal 1115 / Foto: Cuartoscuro

El señor Juan Zamudio Alcántara propietario del departamento 602, también compartió la gran alegría de recibir su morada.

"Fueron como siete meses viviendo en el edificio así agrietado en peligro hasta que en octubre nos dijeron que iniciarían las obras y tendríamos que abandonar nuestras casas".

Juan recuerda que tuvo que pedir asilo con sus hijos, con un primo y con varios amigos; aunque después de un tiempo dice “es notorio que uno incomoda, por ello valoras más tu casa y es maravilloso volver a entrar en tu espacio contar con tu techo”.

“Ya son dos torres que se mueven como una sola antes se movían independiente nos dan la seguridad de que no se nos va a caer encima platicamos con los arquitectos y dicen que aguanta un sismo de nueve grados perfectamente, que nuestro edifico se renovó”.

Aun con proyecto en mano siguen sin casa

"Dejen de tomar tanta foto y que realmente ya se pongan a trabajar", son las palabras de desesperación que dirigió, Trinidad Godínez a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.

Las 12 familias del edificio de Ámsterdam 27 tuvieron que abandonarlo por las afectaciones que dejó el sismo del 19 de septiembre del año 2019, y hasta la fecha no ha iniciado la rehabilitación.

Hace dos semanas debió iniciar la reparación del inmueble, ese era el compromiso de César Cravioto comisionado para la Reconstrucción del gobierno capitalino, pero hasta el momento eso no se ha cumplido, declaró Godínez.

"Todavía no tenemos nada, todavía siguen revisando documentos", expresó.

Para que este procedimiento inicie se tiene que firmar un convenio entre la Comisión, la constructora y los damnificados pero no les han informado la fecha para que este proceso se haga realidad.

"Ya es mucha la desesperación porque al fin habíamos conseguido algo pero seguimos parados sin fecha para dar inicio a esto", comentó que es el sentir de las 12 familias.

Denunciaron que aún no hay una fecha establecida para iniciar en el edificio / Foto: Roberto Hernández

Estar ante la incertidumbre del día en que regresarán a sus casas no sólo ha generado problemas económicos, también físicos y emocionales. La mayoría de los vecinos rentan, otros siguen en casa de los familiares.

"Son demasiados gastos, incluso físicos. Ahorita me pegó una enfermedad que yo no me había dejado, son tantas cosas que tanto física, como emocional y económicamente afectan, porque estamos fuera de casa, tenemos que trasladarnos, hubo personas que tuvieron que irse fuera de la ciudad y venir a hacer trámites es un gasto todavía mucho mayor de por si es un desgaste bastante fuerte", dijo Trinidad.

"Que ya se apuren porque según no iba a haber tanta tramitología y de todos modos hay retraso, por eso creo que sería conveniente que dejen de tomar tanta foto y que realmente ya se pongan a trabajar", finalizó Trinidad.

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo prometió prontitud en la reconstrucción, pero en este caso no ha sucedido como se esperaba.

Hay miedo pero pesa más la esperanza en Tlalpan

Con mucha ilusión, Jorge Martínez espera el primer día de su estancia en el nuevo edificio 1-C del Multifamiliar de Tlalpan y, aunque confesó que tiene miedo puede más el ánimo de recuperar y mejorar lo que fue su vida en dicho inmueble hasta el 18 de septiembre de 2017.

En entrevista, apuntó que eso no significa que se abandonará la lucha hasta que los damnificados del terremoto de ese año tengan nuevamente sus viviendas, sin costo alguno.

El emblemático inmueble de la lucha de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, que se vino abajo durante el sismo del 19 de septiembre de hace dos años, está ahora en la fase de cimentación y sus habitantes esperen que esté listo en los tiempos esperados.

Mientras tanto Jorge Martínez, quien vivió en un departamento del quinto piso de dicho edificio, precisó que podrán reparar su casa, pero a él y su pareja les falta recuperar su vida.

Las obras en el 1C dan esperanza / Foto: Mauricio Huizar

Y es que por falta de tiempo debido a la emergencia en que han vivido desde la fecha del movimiento telúrico, él y su pareja, quien fue rescatada de entre los escombros, no se han sometido a terapia psicológica para superar las secuelas que han enfrentado desde entonces.

Actualmente, informó, los dos viven con su papás, quienes han sido muy solidarios, pero, reconoció, no deja de ser una situación incómoda y señaló que el terremoto le quitó su zona de confort.

Jorge Martínez comentó que ha pensado cómo será el primer día que vuelva a pisar su nuevo hogar y auguró que significará otro gran cambio en su vida, iniciará de cero, pero el miedo estará presente.

Finalmente, recordó que el sismo del 7 de septiembre lo sorprendió en su departamento del quinto piso del edificio 1C mientras que la víspera del 19 de septiembre la vida le cambió por completo.

Entre septiembre y diciembre de este año, según las autoridades, esta obra deberá ser entregada.