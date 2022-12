EsClaudia: Sheinbaum pide que muestras de apoyo "se hagan bien"

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que sus aspiraciones presidenciales sean un asunto de ambición personal, pues aseguró, dará continuidad a un proyecto de gobierno.

Luego de las críticas que hizo la oposición por los espectaculares que promueven su imagen y que fueron contratados por algunos diputados de Morena, la mandataria capitalina afirmó que no hay nada de que preocuparse y negó que afecte su camino para contender por la candidatura de su partido.

No obstante, llamó a que las muestras de apoyo y de respaldo “se hagan bien”.

“Este no es un tema personal, no es un tema de una ambición personal, es un tema de la continuidad de un proyecto y eso está por encima de todo. Eso significa que todos tenemos que guardar unidad dentro de nuestro movimiento. Esta ha sido mi opinión siempre con todos y todas y va a seguir siendo siempre mi opinión, que esto no sea motivo de una disputa interna, sino siempre guardar la unidad y proteger siempre al movimiento que representamos. Esa es mi posición y a todos que siempre tengamos cuidado en cualquier muestra que se haga de apoyo, de solidaridad, que siempre hay que agradecerla además”, indicó.

Sheinbaum minimizó los señalamientos de una posible violación a las restricciones de propaganda, al tiempo que justificó que estas manifestaciones de apoyo al margen del la ley sean naturales.

“Ha generado entusiasmo en muchos ciudadanos la posibilidad de una mujer presidenta, esa es la verdad y yo agradezco la verdad muchas muestras de apoyo que se han estado dando, como lo dije en su momento, no es algo que nosotros estamos impulsando, pero al abrirse está posibilidad y todo el tema de las corcholatas evidentemente hay mucha gente que se manifiesta, sobre todo por Adán Augusto, Marcelo Ebrard, por mí, es natural digamos que esto se esté presentando”, expresó.

En conferencia de prensa, la jefa del ejecutivo local insistió en que no es un asunto de serenarse sino de que se mantenga la unidad ante la división que desean los adversarios haya en el movimiento.

“No, no es en un asunto de serenarse, poner la unidad siempre por encima de todo, que no generemos una disputa al interior, eso es lo que buscan la oposición, los adversarios están ávidos de un conflicto interno dentro de nuestro movimiento y se van a quedar con las ganas porque por lo menos de mi parte siempre he llamado a la unidad”, declaró.

