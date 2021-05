Exdirector del Metro revelará las fallas de la Línea 12

Jorge Gaviño, exdirector del Metro, hará públicas las fallas de origen de la Línea 12 con las que se encontró a su llegada al sistema de transporte colectivo.

En entrevista con El Sol de México indicó que tiene pruebas de todos los trabajos que se realizaron a la Línea 12 en su administración. “Según las minutas que se darán a conocer por parte de un servidor -porque al parecer bajaron la página que yo había subido y había liberado cuando estuve de director- yo voy a volver a subir toda esa información, el ingeniero Francisco Bohórquez (quien fue el director del Metro cuando se construyó la Línea 12) encontró fallas de concepción y planeación de proyecto; encontró vicios ocultos en los elementos de vías de instalaciones fijas”, dijo.

A casi un mes del accidente en la Línea 12 que dejó 26 muertos, aclaró que la información sobre las fallas de origen son totalmente distintas a las de la obra civil.

“Pero no confundir esto con el tema estructural de la obra civil, son dos cosas distintas; una es la obra civil, toda las columnas y las trabes, y lo electromecánico que está en la parte superior, que son las vías, el aparato de cambio de vías, balasto, todo lo demás. Lo que encontró el ingeniero Bohórquez, estas instalaciones fijas que le comento, vías, durmientes, aparatos de vías, placas elásticas, todo esto tenía problemas estructurales en la construcción de estos elementos electromecánicos; todo eso se va a dejar muy claro”.

ACUSACIONES

Gaviño Ambriz, quien actualmente se postula para reelegirse como diputado por el Distrito VI en GAM, aseguró que las autoridades no lo han requerido.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no lo ha citado sobre la denuncia presentada en su contra por legisladores que lo acusan del colapso de esta línea, porque a decir del exfuncionario todo esto es una “cortina de humo que viene desde la Cancillería”.

“Estos servidores públicos que son diputados del PT (Partido del Trabajo) fueron instruidos por alguien para que fueran a presentar estas acusaciones que no tienen ningún fundamento, porque no sabemos qué pasó con la Línea 12 todavía, se presupone que el tema es de origen, que fue una falla de origen, eso parece ser que están llegando las conclusiones, vamos a esperar.

“Pero si por ejemplo, se determina que lo que falló fue el acero, por decir un ejemplo, cómo entonces van a llegar a un tramo de responsabilidad de una gente que operó el Metro y no lo construyó, es decir, si fallaron las estructuras, quizá sea el fundidor, el que transportó, el que se haya perdido la geometría del acero, quizá sea el que lo colocó, el que lo soldó, es decir, el tema de la responsabilidad se puede determinar una vez que sepamos con certeza qué fue lo que ocurrió y no antes”.

Agregó que habló con el senador Miguel Ángel Mancera para que se presentara ante el Senado a hablar sobre el caso, pero se canceló este evento, incluso él ha propuesto a sus compañeros del Congreso que puede presentarse ante el pleno a “dar una charla de lo que yo pienso de lo que haya ocurrido, pero ellos no quieren aceptar, me dicen que no, que tienen otros compromisos”.

Para el extitular del Metro son necesarios mayores recursos para invertirlos en este medio de transporte y así dar un mantenimiento óptimo.





Aabey Vargas | El Sol de México