Exigen vecinos a IECM presentar reglas para revocación de mandato en Miguel Hidalgo

Habitantes de diversas colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo solicitaron al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dar a conocer el proceso para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato contra el alcalde Mauricio Tabe.

“Nosotros estamos listos para empezar con la recolección de firmas de los ciudadanos que en este caso, deben ser 32 mil firmas para poder solicitar la revocación del alcalde, pero estamos listos, sólo que no queremos que el IECM nos diga a medio camino que no cumplimos con la ley o que no estamos dentro del tiempo establecido”, mencionaron.

En conferencia de prensa, indicaron que Miguel Hidalgo podría ser la primer alcaldía en lograr la revocación de mandato de un funcionario público, pues detallan que en la demarcación persiste la inseguridad, grandes construcciones que violan el uso de suelo y el número creciente de "chelerías".

Asimismo, demandaron que la administración de Tabe Echartea ha ejercido el Presupuesto Participativo sin tomar en cuenta a los ciudadanos y sin rendir cuentas.

Al respecto, Claudio Fonseca, vecino de la colonia Escandón advirtió que el alcalde debe estar para ofrecer beneficios y soluciones a todos los habitantes que gobierna.

“Invitamos a los ciudadanos a que se sumen a este ejercicio democrático porque estamos ante una mala administración”, destacó.

En tanto, Virgilio Pasotti, integrante de la COPACO (Comisión de Participación Comunitaria) en Polanco, explicó que el ejercicio de revocación de mandato ya se llevó a cabo a nivel nacional, por lo que es posible que se pueda realizar en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los vecinos establecieron que se reunirán para definir la fecha para integrar el Comité Promotor y llevar a cabo la recolección de firmas, pese a que el IECM no ha establecido las reglas a seguir para hacer uso de este derecho ciudadano, ni les ha proporcionado la aplicación de dispositivos móviles para hacerlo.