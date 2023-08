Fiscal Godoy presume reducción de feminicidios en CDMX: diputadas le sacan otros datos

Diputadas del Congreso de la Ciudad de México cuestionaron a la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, por destacar una reducción de 30 por ciento de los feminicidios, pues aseguraron que el delito aumentó.

Al comparecer de manera virtual ante los legisladores, la funcionaria informó que entre 2019 y 2022 bajó 30 por ciento la incidencia delictiva de feminicidios y aumentaron 65 por ciento las vinculaciones a proceso por este delito.

La diputada del PAN, Daniela Álvarez, cuestionó las cifras, pues aseguró que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que en 2019 se registraron 72 feminicidios y en 2022, 75.

“Nosotras leemos que después de cuatro años de su gestión, 86 por ciento de mujeres capitalinas se siguen sintiendo inseguras en la ciudad”, agregó Álvarez.

Godoy Ramos cuestionó las cifras presentadas por el Inegi, y precisó que en el primer semestre de 2020 registraron 50 casos de feminicidios, y para el primer semestre de 2023 bajó a 35.

“Es muy importante que tengamos una base objetiva y verificable de los datos. Es muy difícil encontrar un base del diálogo, un diálogo honesto, cuando se citan cifras que no tienen más fuente que la especulación.

“Me hablaron de que no es cierto que los feminicidios no han disminuido y que no hemos hecho mayor trabajo, yo les pongo un ejemplo: en el primer semestre de 2020 se registraron 50 casos de feminicidio”, sostuvo.

La funcionaria dijo que la Encuesta Nacional del Inegi muestra un incremento en la percepción de seguridad, pues en el primer trimestre de 2021 tres de cada 10 se sentían seguras, y en el primer trimestre de 2023 incrementó a cuatro de cada 10.

La fiscal, quien debió comparecer en febrero, destacó también la creación del Banco de ADN de agresores sexuales de mujeres y niñas.