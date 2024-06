Gobierno capitalino presenta "menú" para regularizar restaurantes

El Gobierno de la Ciudad de México abrió ayer un programa de regularización para restaurantes, cuyo objetivo es reducir drásticamente los márgenes de corrupción, dar certidumbre legal a la industria gastronómica y garantizar las fuentes de trabajo, informó su titular, Martí Batres.

Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico, a su vez aclaró que esta campaña no incluye a bares, centros nocturnos, discotecas y antros en general que venden bebida por copeo, pues esos tienen la obligación de regularizarse cada dos años.

Los funcionarios ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores del programa, el cual estará vigente hasta el 17 de septiembre de este año, cuya aplicación es para que la Ciudad de México ya no crezca con industrias tradicionales antiguas, porque necesita una economía diferente para un desarrollo a largo plazo.

Martí Batres explicó que propietarios de fondas, taquerías, cafeterías, restaurantes y loncherías recibirán el apoyo necesario para ponerse al corriente en sus programas de protección civil, uso del suelo, medidas de respeto al medio ambiente, a fin de evitar las sanciones correspondientes por cada uno de esos incumplimientos, y es también una forma de alertar a la industria.

El jefe de gobierno local mencionó que para esta campaña se instalará una ventanilla para la actualización administrativa de esos negocios en el Centro de Atención Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y en la que también participará personal de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la de Medio Ambiente.

Recordó que muchos restaurantes tienen problemas de diversos tipos, uno de ellos es que abrieron con antiguas licencias de funcionamiento, las cuales no preveían el uso de suelo o temas de protección civil, que ahora sí son vigentes y esas carencias las aprovecha algún funcionario menor para presionar a sus dueños y encargados, a fin de obtener una ventaja personal.

“Los restaurantes nos permiten promover el empleo, también alientan el consumo en la ciudad, alimentan la inversión, representan industrias sustentables y el programa que vamos a echar andar nos permite también combatir la corrupción”, resumió Batres.

El secretario de Desarrollo Económico informó que la capital del país tiene 44 mil 98 negocios dedicados al procesamiento de alimentos y sin venta de bebidas alcohólicas; otro dato que proporcionó es que los establecimientos mercantiles de impacto zonal en la ciudad no rebasan los dos mil, son muy pocos, y que en este año solamente siete abrieron así.

La regularización abarca que ese tipo de negocios queden inscritos en el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (Siapem), ya que 20 mil 513 no cuentan con alta en ese sistema.

Finalmente, Fadlala Akabani aclaró que “las medidas no son de carácter punitivo, no tienen nada que ver ninguna situación irregular, si ellos quieren continuar está bien, adelante, y si ellos no quieren que se les ayude a regularizarse, igualmente, adelante, va ser totalmente propositivo, coadyuvante, con un sentido de ponerlos al día en una forma ordenada y con eso también les ayudamos a que no sean sujetos de ningún tipo de extorsión”.