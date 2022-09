Concierto de Grupo Firme en CDMX tendrá transmisión en vivo: aquí donde verlo

Una de las bandas más populares en cuanto a la música regional mexicana es sin duda Grupo Firme, los cuales la próxima semana tendrán una presentación gratuita en la capital del país.

Sin embargo, para aquellos fanáticos que no puedan asistir al Zócalo de la Ciudad de México, el gobierno de la capital tiene una sorpresa, y es que el concierto tendrá una transmisión por televisión e internet.

¿Dónde puedes ver el concierto de Grupo Firme en el Zócalo?

De acuerdo a una publicación de Twitter, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el concierto de Grupo Firme tendrá una transmisión a través de internet y canales de televisión, los cuales son:

Televisión:

Capital 21

Canal 14

Internet:

Redes sociales de Claudia Sheinbaum

Redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México

¿Cuándo se presenta Grupo Firme en el Zócalo de la CDMX?

Hace unos días, fue que la jefa de Gobierno a través de sus redes sociales anunció que la agrupación mexicana se presentaría en el Zócalo capitalino el próximo 25 de septiembre.

Los intérpretes de "Ya supérame" uno de sus éxitos principales, junto con "Yo ya no vuelvo contigo" han sido reconocidos anteriormente, pues en mayo, Sheinbaum entregó a Grupo Firme un reconocimiento por la destacada trayectoria musical y “por romper con los estereotipos machistas y promover la inclusión y respeto frente a la diversidad sexual y de género".

¡Lo prometido es deuda! El próximo 25 de septiembre Grupo Firme estará en el Zócalo de la Ciudad.

Jhonny Caz, integrante y vocalista de Grupo Firme, siempre ha defendido sus preferencias sexuales y en conciertos de la agrupación ha ondeado la bandera gay como muestra de apoyo en una industria musical, como la banda, que se caracteriza por ser machista.

“Mucha gente dice que estoy en un género machista, donde no éramos bien recibidos en la comunidad, pero a lo mejor lo que faltaba era eso, una figura que llegará a cambiarlo", afirmó el cantante.

“Cuando se da a conocer mi orientación sexual se hace todo un movimiento que hasta el día de hoy me está dando estas oportunidades. Estoy feliz, encantado y siempre he dicho que si puedo apoyar a una comunidad que me ha respaldado y llenado de tanto amor …, entonces debo corresponderles, por eso mi apoyo estará completamente”.