Hay 23 muertos por Covid-19 en CDMX sin identificar

En el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) en estos momentos hay 23 cadáveres de personas que fallecieron por Covid-19 o sospechosas que aún no han sido reconocidos por sus familiares, informó su director, Felipe Takajashi Medina, quien señaló que para evitar contagios sólo se da una semana para que sean identificados, si no, se van a la fosa común.

En entrevista con El Sol de México indicó que del 13 de marzo al 28 de octubre de este año, en el Incifo han ingresado 252 cuerpos con antecedentes Covid o sospechosos, de los cuales la mayoría ha sido reconocidos por familiares o amigos, sólo unos cuantos se han enviado a la fosa común del panteón de Dolores que fue abierta específicamente para casos de coronavirus.

El doctor explicó que por esta situación extraordinaria ocasionada por la pandemia sólo se da una semana o semana y media de tiempo y no los 21 días que antes de la pandemia se daba para que los cadáveres sean reconocidos.

En caso de que un cadáver haya sido reconocido después de que fue enviado a la fosa común, éste deberá permanecer por un espacio de 180 días para que se proceda su exhumación del lugar, esto según un acuerdo entre la administración de Claudia Sheimbaum y el Tribunal Superior de Justicia local, organismo al que pertenece el Incifo.

Se preguntó a Takajashi Medina sobre los cambios que han tenido que implementar en el Incifo a raíz de la emergencia sanitaria a lo que respondió: "El trabajo propiamente operativo se ha modificado en el sentido de que los cadáveres que lamentablemente tienen el antecedente de diagnóstico de Covid no se están practicando las necropsias como tal, sino solamente un reconocimiento médico y la certificación de muerte".

Abundó en el tema: "Estas personas que no tienen ese componente violento evidentemente se está tratando de evitar la necropsia, lógicamente todas aquellas víctimas mortales que tienen el antecedente, ya sea sospecha o confirmado el problema infeccioso y que tienen un componente violento se están practicando las necropsias como normalmente se hacen, con la debida protección, con el equipo de protección personal que hemos tenido la posibilidad de contar con ese gran apoyo del Consejo de la Judicatura".

También detalló cómo han sido modificados los protocolos para cuidar al personal : Es el uso obligatorio del equipo de protección personal que incluyen googles, mascarilla, no la N95, sino una de tres filtros, dobles guantes, botas, gorro quirúrgico, exclusivamente para cualquier persona que ingrese al anfiteatro. No está permitido ninguna persona que ingrese al anfiteatro sin esta condición.

El director Takajashi Medina también informó que de su personal, tanto médico como administrativo desde abril a la fecha, se han contagiado 20 personas de Covid-19; " nosotros no podríamos saber con precisión dónde fue el contagio, podría haber sido aquí mismo o fuera, en mi opinión no ha sido por contacto con el cadáver, pero ha sido una opinión personal que no podría sustentar técnicamente".