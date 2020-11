Suspenden medidas por contaminación en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que se suspenden las medidas establecidas por contaminación en el Valle de México.

El organismo que ordena la calidad del aire en la metrópoli señala que a las 20:00 horas se registró un valor máximo de 56 ppb de concentración horaria normada de ozono, en la estación Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El comunicado de esta noche dice que la información meteorológica más reciente indica que el día de mañana el sistema de alta presión que ocasionó estabilidad atmosférica perderá intensidad debido a que se alejará del centro del país, con lo que el viento incrementará su velocidad, propiciando una mejor dispersión de contaminantes.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis hace un llamado a la población para continuar participando en la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y evitar el uso del automóvil.

Este miércoles, a las 16 horas, se registró un valor máximo de ozono de 159 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera y ante esta pandemia por Covid-19, la Comisión Ambiental de la Megalópolis hace un llamado a la población a mantenerse en casa para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y, con ello, reducir el riesgo de afectación a su salud, para mayor información pueden ver la página: gob.mx/comisionambiental

Endurecen Hoy No Circula

Este jueves 12 de noviembre deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos con holograma de verificación 2, sin importar la terminación de su placa, no circulan

Los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 2, 4, 6, 8 y 0, no circulan

Todos los vehículos con engomado de color verde, terminación 1 y 2

Los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan

Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o Exento, serán considerados como holograma de verificación 2, por lo que deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.