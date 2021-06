Iztapalapa sale de la lista negra de los municipios más violentos de México

Ninguna alcaldía capitalina, entre ellas Iztapalapa, forma ya parte de la lista de los municipios más violentos del país, aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien encabezó la incorporación de 100 nuevos policías a las labores de vigilancia en dicha jurisdicción.

En la explanada de la sede de esa demarcación, la funcionaria resaltó la coordinación existente entre la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia locales, porque ha permitido que a través de la inteligencia se ubiquen focos rojos, se efectúen una serie de cateos y se lleven a cabo acciones preventivas, lo cual se nota en los índices delictivos.

México Autodefensas no son la solución a la violencia en Michoacán: AMLO

Puso como ejemplo, el número de homicidios registrados en la Ciudad de México que en 2019 era de seis diarios, pero junio cerró de este este año con 2.5, es decir, menos de la mitad.

A su vez, Clara Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa, dio a conocer las cifras delictivas de esa demarcación, donde, en 2018, se denunciaron mil 84 delitos de alto impacto, pero el año pasado hubo una disminución del 38.5 por ciento en los mismos, mientras que los homicidios bajaron 19 por ciento, las lesiones dolosas en 49 por ciento y el robo en sus distintas modalidades 39 por ciento.

Agregó que el mes pasado se cerró con 442 denuncias de delitos de alto impacto, lo cual representa un 60 por ciento menos, de lo registrado en octubre de 2018, cuando asumió el cargo.

Actualmente, Iztapalapa tiene 564 patrullas, mientras que en 2018 había solamente 172 y ese año se contaban con 123 policías por cada 100 mil habitantes y en 2020 subió a 223 uniformados por cada 100 mil habitantes, a quienes se suman los 100 policías nuevos y recién egresados de la Universidad de la Policía.

En lo que se refiere a las videocámaras de vigilancia, dijo que cuando llegó a ese cargo solamente había dos mil 800, pero ahora hay más de nueve mil 500, es decir, que se triplicó dicha cantidad de aparatos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además, la alcaldesa informó que en la demarcación hay 160 caminos seguros iluminados y que corresponden a las principales avenidas de la misma, pero reconoció que aún falta mucho por hacer para que sus habitantes se sientan seguros, puedan salir de sus casas y ejercer sus derechos.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“La seguridad es un trabajo de todos los días, de las instituciones, pero también de la sociedad. Procurar la seguridad es una labor inteligente, sistemática, planeada y no es un acto de propaganda y no admite improvisaciones, es una responsabilidad fundamental de la autoridad con los ciudadanos. La seguridad en la Ciudad de México no puede politizarse ni fraccionarse por partido, eso no es democracia, eso es divisionismo y confrontación”, advirtió la alcaldesa.

Sociedad Feminicidios aumentaron 7.1% de enero a mayo de 2021 respecto al año anterior en México

Finalmente, Omar García Harfuch, titular de la SSC, informó que a los policías que se suman a las funciones de vigilancia en Iztapalapa, se les impartió el doble de capacitación de lo que habían recibido las generaciones anteriores.