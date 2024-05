"Queremos a los siete elementos que entraron a mi casa": Karen Quiroga

La candidata a la alcaldía de Iztapalapa por la alianza Va X la CDMX, Karen Quiroga exigió la detención de los siete elementos que ingresaron a su domicilio y que el jefe de gobierno, Martí Batres, responda por la intromisión de la policía en las campañas electorales.

En conferencia de prensa narró los hechos que se registraron el martes por la noche, cuando elementos de seguridad ingresaron a su domicilio, luego de que a varios metros de su casa se registrara el asesinato de un vecino.

“Impido la detención porque quiero decirlo con toda claridad, lo que buscaban era imputar a mis compañeros por homicidio, eso es el meollo del asunto, por eso fueron a mi casa para poder imputar a mis compañeros y meterlos a la cárcel”, acusó.

Destacó que aproximadamente a las 23:00 horas, personal de la Dirección de Asuntos Internos abordó el lugar y trató de negociar con ella para evitar que el incidente se hiciera más grande.

“Llegó el jefe máximo, quien se identifica con este indicativo, llegó a querer negociar conmigo, no lo acepto, no lo aceptaré, no voy hablar con quien quiera negociar con la vida, con nadie que quiera negociar con la integridad”, subrayó.

Acusó que la declaración que dio esta mañana el Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, es violencia política en razón de género al intentar desacreditar y minimizar la violencia que se vive en la alcaldía Iztapalapa.

“Además quiero decirle que el Secretario de Seguridad Ciudadana miente, los hechos no concuerdan, él habla de que le informaron que una moto roja se había escondido en la parte de adentro de mi domicilio. Quiero decirles que ej la moto roja llegué yo, que no concuerda lo que dice, miente y acomoda los hechos”, señaló.

Explicó que la motocicleta es propiedad de uno de sus colaboradores y fue el vehículo en el que se trasladó a su casa, por lo que no hay manera de acreditar su dicho porque la moto a dejó estacionada afuera de su domicilio.

Quiroga Anguiano acusó que no es la única ocasión que comenten actos de violencia en su contra, como la semana pasada cuando el Fideicomiso de la Central de Abasto a través de Marcela Villegas violentó a sus colaboradores.

Destacó que en la madrugada presentó ante la Fiscalía General de Justicia la denuncia correspondiente contra los actos realizados, con el número de carpeta CI – FIDCSP/B/UI-B1 C/D/01639/05-2024.

El candidato a la jefatura de gobierno, Santiago a Taboada, informó que inmediatamente que se enteró del incidente con la candidata se puso en contacto con el Secretario de Seguridad Ciudadana pero nunca no respondió como lo ha hecho en otras ocasiones que lo ha buscado.

“Esta elección están queriendo meter a la policía porque no saben cómo ganarnos, y si creen que nos vamos a dejar, si creen que me voy a salir de Iztapalapa y que Karen va dejar de hacer su trabajo están muy equivocados, no nos conocen, lo que no vamos a permitir es que la policía hoy en lugar de ser arbitro sea porra”, señaló.

Aseguró que el entrar al domicilio de la candidata es un acto de intimidación porque el fin de semana estuvieron en San Lorenzo Tezonco haciendo actividades de campaña y tienen miedo de perder las elecciones.

“Se lo digo al jefe de gobierno resígnate a que te vas a perder, deja y saca a la policía. Es la primera vez en los 27 años que este grupo político lleva gobernando que meten a la policía y policía de investigación a la elección, se los décimos, no nos vamos a dejar y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, sentenció.

Esta mañana el Secretario de Seguridad Ciudadana, aseguró que no hubo motivación política en la revisión del domicilio de la candidata a la alcaldía de Iztalapapa.

En conferencia de prensa, explicó que los oficiales acudieron con el acompañamiento de un familiar del hombre que había sido asesinatos, quien indicó el lugar donde se había metido los supuestos agresores.

Resaltó que la esposa de la víctima informó que dos hombres a bordo de una motocicleta agredieron a la víctima de manera directa y huyeron sobre la calle Camino a Santa Cruz, rumbo al Oriente.

Vázquez Camacho dijo se investiga la actuación de cinco policías, quienes fueron presentados ante la autoridades ministeriales para rendir su declaración por sus acciones.