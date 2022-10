La Posada del Sol, el espeluznante hotel abandonado en la colonia Doctores

Un espeluznante lugar se asoma en las calles de la colonia Doctores, hablamos de La Posada del Sol, un recinto que fue abandonado hace 50 años aproximadamente, luce abandonado y con un aire misterioso.

Este inmueble se encuentra ubicado en el número 139 de la Avenida Niños Héroes, fue ideada por el arquitecto Fernando Saldaña Galván, quien también era su dueño. El edificio que entremezclaba en su interior diferentes estilos arquitectónicos, tenía la intención de ser un hotel lujo, y lo fue, pero sólo durante un año.

Se dice que el dueño se suicidó colgándose en el patio del recinto, no se sabe la razón, pero este hecho, junto con algunos otros, dotan al hotel de un aura macabra. Aquí te contamos más de la historia de La Posada del Sol y por que es considerada una casa embrujada de la CDMX.

Entre historias y lamentos

La Posada del Sol fue planeada por el arquitecto Fernando Saldaña Galván en 1945, el inmueble con cerca de 500 habitaciones, auditorio, capillas y murales, está ubicado en la Avenida Niños Héroes de la colonia Doctores y fue un hotel de lujo que gozó de fama en los años 40.

El lugar estuvo abierto sólo un año y debido a problemas económicos derivados de la expropiación del edificio por el gobierno de Miguel Alemán Valdés, tuvo que cerrar.

En los años 60 el edificio lo volvieron a usar pero ahora para funcionar como sede del Instituto Nacional para el Desarrollo Comunitario y la Vivienda Rural (IDECO), cuenta las historias que después del suicidio del dueño, una niña murió en este mismo recinto.

Si llegas a internarte a la posada, podrás ver en uno de las habitaciones un altar dedicado a la pequeña, en este yace una foto, algunos juguetes y ofrendas como dulces y flores, pero lo que más estremece a las personas es el pequeño vestido que cuelga de una pared y que se presume es de la niña.

Sin duda esta es una de las tantas cosas que pone la piel chinita de este lugar, tan sólo la fachada con los vidrios rotos y sus muros pintarrajeados pone a pensar a más de uno.

Otro de los rumores es que sus pasillos fueron escenario de torturas hacia los jóvenes que participaron en las protestas del 68.

Si deseas entrar debes pedir permiso a la Alcaldía, si tienes suerte puede que el guardia te deje pasar ya que varias personas han podido entrar al lugar, así que esta época de Día de Muertos, anímate y conoce las distintas casas embrujadas de la CDMX, a no ser que tengas miedo.