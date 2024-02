Levantan contingencia ambiental tras 72 horas

La Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó la face 1 de contingencia ambiental, así como sus restricciones, luego de 72 horas con mala calidad de aire.

En su boletín de las 15:00 horas de este domingo, la CAMe detalló que el sistema de alta presión que se encuentra sobre el centro del país perdió intensidad, favoreciendo la dispersión de contaminantes.

"Esto dio lugar a un valor máximo de ozono de 114 ppb, a las 15:00 horas en la estación Ajusco Medio, en la Alcaldía Tlalpan. Los modelos de pronóstico indican que las condiciones meteorológicas serán mejores para la dispersión de contaminantes, el resto de la tarde de hoy", datelló la CAMe.

¿Se mantiene el Hoy No Circula si levantan la contingencia ambiental?

Una de las medidas más conocidas para contrarrestar la contingencia ambiental es la implementación de un Hoy No Circula especial, que limita la cantidad de vehículos que transitan en la capital.

El Hoy No Circula vigente hasta la tarde de este domingo, por el que automóviles con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0, no podían salir a las calles, también fue desactivado por la CAMe a partir de las 3 de la tarde.

Apenas el pasado 19 de febrero, El Sol de México publicó que la CAMe prevé hasta 8 contingencias ambientales en el Valle de México.

El titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Víctor Hugo Páramo, detalló que es entre abril y mayo cuandomás concentración de contaminante se genera.

"Los horarios de mayor concentración de ozono están entre las 13:00 y las cinco de la tarde, en donde debemos tener mayor cuidado las personas sensibles", agregó.