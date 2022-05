¿Licencias A1 para motociclistas son obligatorias? Lo que dice el Reglamento

Las licencias A1, exclusivas para motociclistas, no son obligatorias o no son motivo de infracción en caso de que los conductores no la traigan consigo, pues el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México no lo establece.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que a partir del 31 de julio de 2021 comenzaría a emitir las licencias tipo A1, exclusivas para motociclistas, y la A2 -que sustituirá a la A-, para quien conduzca motos y vehículos.

La primera tiene un costo de 450 pesos, mientras que la segunda es de 900 pesos.

Precisó que las personas cuyo plástico sea permanente no deberán tramitarla, pues podrán circular sin necesidad de una nueva licencia; sin embargo, para quienes cuenten con la Tipo A vigente, deberán actualizarla por una A1 o A2 cuando ésta haya expirado. Estas se otorgan luego de pasar un examen de conducción.

En entrevista con El Sol de México, Ramiro Rodríguez Saavedra, subdirector de Parquímetros e Inmovilizadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), declaró que no han emitido infracciones a motociclistas que no porten la licencia A1 debido a que no es obligatoria, de acuerdo al Reglamento de Tránsito vigente.

"Si un usuario de un vehículo particular, llámese motocicleta o carro compacto, porta la licencia Tipo A puede conducir, incluso no siendo la licencia Tipo A1.

"El reglamento es específico en esa parte; el reglamento refiere que se debe contar con los requisitos legales para conducción, siendo licencia, tarjeta de circulación y póliza de seguro, y por licencia no manejan ningún tipo, sólo en casos que se trate de conducción de vehículos de transporte de pasajeros y carga", indicó Rodríguez Saavedra.

Señaló que hasta el momento no hay una iniciativa para modificar el Reglamento de Tránsito en donde especifique la obligación de portar la Licencia A1, aunque precisó que su promoción es con el fin de que los conductores tengan una licencia específica para cada automotor.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), de agosto de 2021 a la fecha se han otorgado casi 10 mil licencias de conducir para motociclistas, luego de que éstos pasan un examen de manejo teórico y práctico.

INFRACCIONES

Los motivos por los que más sancionan a motociclistas en la Ciudad de México es por estacionarse en lugares prohibidos, circular por banquetas, así como por invadir ciclovías.

"Las infracciones más cometidas por motociclistas es el estacionamiento prohibido. Tiene la idea que de donde quepa la moto la puede estacionar", indicó Ramiro Rodríguez.

El subdirector de la SSC recordó que antes de la pandemia, en el Centro Histórico se emitían aproximadamente 35 infracciones a vehículos diariamente, de las cuales tres eran motocicletas. Ahora, aseguró, el número de motocicletas aumentó a 30 diarias, mientras que los autos disminuyeron en hasta tres al día.

En abril pasado fueron publicadas las modificaciones al Reglamento de Tránsito en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde establecen un aumento de sanciones en los puntos que le quitan a la licencia, pero eliminan causales para llevar a los vehículos al corralón.

"Se determinó sacar de 72 supuestos que había en el Reglamento de Tránsito a 34 para ingresar a depósito, desestimando, por ejemplo, infracciones como circular sin casco, circular en vías de acceso controlado, sobre carriles confinados de contraflujo y sobre ciclovías; antes todas eran motivos de remisión a depósito. Esta parte ya cambió, quedó únicamente en la sanción, pero sin embargo hubo un incremento en la disminución de los puntos", indicó.