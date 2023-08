Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, iniciará recorrido por CDMX en 15 días

Mariana Moguel Robles, hija de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, iniciará su recorrido por la Ciudad de México en 15 días, como parte del proceso para hacerse de la candidatura del Frente Amplio por México.

“Sé que aunque para muchos y para muchas sea una decisión impopular que implica remar contra corriente y que implica costos, amigos y amigas yo estoy aquí para defender el Estado de derecho y la democracia mexicana”, aseguró en el que fue su primer evento oficial, luego de que el viernes hizo públicas sus aspiraciones políticas a la jefatura de Gobierno.

Puedes leer también: No necesito un cargo para ser poderosa: Rosario Robles

Como lo ha hecho en ocasiones anteriores, sola y acompañada de su madre, cuando ella fue jefa de Gobierno sustituta entre 1999 y el 2000, la exdiputada capitalina anunció que su gira por las 16 alcaldías de la capital iniciará en dos semanas.

“He hecho más de 10 veces recorridos a lo largo de las 16 alcaldías y esta no será la excepción (…) ahorita tenemos ya más de 60 recorridos organizados y empezamos exactamente en 15 días”, anunció.

Política Rosario Robles presentará su proyecto político “Ruta de la Libertad” este sábado

Frente a ciudadanos de Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco, Gustavo A. Madero y otras alcaldias, Moguel Robles aclaró que esperará a los tiempos que marca la ley para definir por qué partido competirá aunque dijo tener claras sus intenciones de participar en la coalición que integran el PAN, PRI y PRD.

“Esperaremos los procesos electorales (para definir partido), lo que sí me parece es que la Ciudad tiene que ser un ejemplo de madurez (política) y, en su momento, cerrar filas en torno a quien esté mejor posicionado y que lo transitemos”, planteó.

Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

Debido a que oficialmente aún no inicia el período para las elecciones de 2024, Moguel rechazó hacer mención de sus eventuales propuestas de gobierno, pero como lo hizo ayer en entrevista con El Sol de México, destacó que se tiene que combatir la violencia a través del fortalecimiento de las policías y mecanismos de prevención.

También, agregó, se necesita impulsar la inversión en infraestructura pública, la inclusión de personas discapacitadas en el mercado laboral y el acceso a la salud y vivienda digna para toda la población capitalina.

Mariana Moguel contó con la presencia de su madre Rosario Robles, quien destacó la “valentía” de su hija por haberle hecho frente a las autoridades mientras ella permanecía en prisión por el proceso conocido como la “Estafa Maestra”.

Rosario Robles estuvo presente en el evento. Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

“Si no le tuvo miedo al gobierno, y no al de la Ciudad, al Presidente de la República; si no le tuvo miedo al fiscal General de la República, si no le tuvo miedo a nada ni a nadie, porque sabía que defendía una causa justa, hoy sé que mi hija Mariana no le va tener miedo a esta tarea enorme que es recuperar la Ciudad de México”, afirmó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al evento, que originalmente se dijo iba a ser protagonizado por la exsecretaria de Desarrollo Territorial y Urbano y Sedesol, también contó con la asistencia de Ramón Sosamontes, quien fungió como su exjefe de oficina en ambas dependencias, y Cecilia Soto, integrante del Frente Cívico Nacional y excandidata a la presidencia en 1994.