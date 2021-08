Más de un millón en CDMX “desairan” la vacuna contra Covid

En la Ciudad de México, un millón 108 mil 938 personas de 30 años en adelante no han acudido al llamado de la autoridad sanitaria para recibir la vacuna contra el coronavirus.

De acuerdo con datos del Gobierno de la capital, que se basan en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral, hasta ahora cinco millones 951 mil 455 personas tendrían que haber acudido a un módulo de vacunación, pero sólo cuatro millones 842 mil 517 lo han hecho.

Las cifras muestran que los capitalinos de 30 a 39 años son hasta ahora los menos entusiastas, pues una cuarta parte (393 mil 397) no ha recibido ni una dosis de la vacuna.

Es similar el caso de los de 40 a 49 años, debido a que 22.5 por ciento (332 mil 45) no han asistido a los centros de vacunación.

Por el contrario, la población de 50 a 59 años ha sido la más receptiva al llamado, pues hasta ahora han acudido 88 de cada 100.

Entre los mayores de 60, el grupo de población más numeroso en la Ciudad de México y el primero en ser convocado para ser vacunado después del personal médico, 14 por ciento (232 mil 148) no se ha presentado para la inmunización.

De las demarcaciones que menos registraron primeras dosis fueron Cuauhtémoc, con 68 por ciento; Benito Juárez, 70 por ciento; Iztapalapa, 74 por ciento; Álvaro Obregón y Gustavo A Madero, 75 por ciento.

Una encuesta realizada a finales de 2020 por BRAIN en conjunto con WIN (Worldwide Independent Network of Marketing Research) a más de 25 mil personas en 32 países reveló que tres de cada 10 en el mundo no tenían la intención de vacunarse, pero en México 82 por ciento sí mostraba disposición a hacerlo.

Los datos actuales indican que sólo 18 por ciento de los capitalinos no han accedido a hacerlo, aunque las causas no están claras.

CADA QUIEN SUS MOTIVOS

Jesús Flores Gaona, quien vive en Ecatepec, Estado de México, pero trabaja en la Ciudad de México, explica a El Sol de México por qué no se ha vacunado aún.

Inconformes rechazan medidas

"Primero fue porque algunos homeópatas nos comentaron, a mi pareja y a mí, que las vacunas aún no eran seguras, que tenían muchos riesgos y que posiblemente las reacciones serían muy agresivas.

"También porque varios de mis compañeros de trabajo tuvieron síntomas muy fuertes y me dio miedo. No quería exponerme a eso.

"Ya después de informarme con varios videos en redes sociales de médicos y autoridades federales cambié de parecer, porque me di cuenta que sí es importante la vacuna, para que no nos dé la enfermedad más fuerte, pero se me pasó mi turno.

"He querido vacunarme en estos días, pero me comentan que debo de esperar para las dosis de rezagados; llevó así tres semanas tratando de buscar un módulo en donde me apliquen la vacuna, pero nadie me da razón".

SEGUNDAS DOSIS

De las personas que recibieron la primera dosis no todas regresaron para completar su esquema.

Del millón 411 mil 111 de adultos de más de 60 años que asistieron por primera vez, sólo faltó cuatro por ciento (53 mil 560 personas), lo que hasta ahora ha dado una cobertura de 96 por ciento.

Y los que ya tienen las dos dosis quedan así por alcaldías: 100 por ciento, Coyoacán e Iztacalco; 103 por ciento en Milpa Alta, debido a que en la segunda etapa acudieron rezagados.

Noventa y nueve por ciento se encuentran Azcapotzalco y Venustiano Carranza; 98 por ciento, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; 96 por ciento, Benito Juárez; 95 por ciento, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo; 93 por ciento, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

De los adultos de 50 a 59 años, no sistió nueve por ciento a la segunda dosis (94 mil 377 personas), lo que da una cobertura de 91 por ciento.

De esta edad, las alcaldías que lograron el esquema de las dos dosis quedan así: 99 por ciento, Iztacalco y Xochimilco; 96 por ciento, Coyoacán e Iztapalapa; 95 por ciento, Gustavo A, Madero, Tlalpan y Venustiano Carranza; 94 por ciento, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac; 93 por ciento, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Cuauhtémoc.

Además, en 92 por ciento se encuentran Benito Juárez; en 91 por ciento, Magdalena Contreras; y en 86 por ciento, Cuajimalpa.