Morena va con todo contra Mauricio Toledo

El Movimiento de Regeneración nacional (Morena) recopila todas las denuncias que ha presentado contra Mauricio Toledo, exdelegado de Coyoacán, para recuperar aquellas cuyo proceso no fue concluido durante el anterior gobierno perredista en la Ciudad de México.

En entrevista con El Sol de México la abogada de Morena, Sarai Zárate, declaró que durante nueve años se han presentado denuncias en contra de Toledo, quien actualmente enfrenta un proceso por desafuero como diputado federal por el Partido del Trabajo, acusado de enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía General de Justicia.

"Muchas de ellas (denuncias) puede ser que ya hayan prescrito algunos delitos, pero la contadora (Bertha Luján) y las y los diputados (de Morena en Coyoacán) lo están pretendiendo es que la denuncia pública no cese y aquellas que aún se encuentren dentro de los términos legales para llevar a cabo una investigación, pues se realicen", explicó.

Uno de estos casos es la queja presentada ante la entonces Procuraduría General de Justicia local por los hechos violentos ocurridos en la Colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán, en enero de 2018, cuando un grupo de personas irrumpió y atacó a simpatizantes de la entonces candidata a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, durante un mitin proselitista.

Sobre la denuncia presentada al respecto dijo: "(la presentaron) Los entonces diputados Miguel Ángel Hernández y César Cravioto. Se denunciaron los hechos, se Identificaron al menos a una decena de servidores públicos en aquel momento en la delegación, fue llevado a proceso solamente uno de ellos. Y desafortunadamente tenemos entendido, no confirmado, que sería un dato que deberíamos confirmar, hubo una terminación anticipada del procedimiento, es decir, fue investigado como un delito no grave, probablemente hizo una reparación del daño simbólica, ¿a quién?, no lo sabemos y se da por concluida en un periodo aproximado de seis meses su sanción. Sí la hubo y es donde las cuestiones estamos investigando el estatus en el que lo dejó la anterior Procuraduría".

Manifestó que en la administración de Miguel Ángel Mancera se protegió a servidores públicos de Coyoacán que fueron acusados de anomalías ante diferentes instancias. "Desafortunadamente, en la administración pasada se detuvieron muchísimo las investigaciones, muchísimas de las denuncias no siguieron su curso legal y esperemos que aquellas que se encuentren en una situación en la que se pueda continuar con las investigaciones se lleven a cabo".

Además expuso: "La verdad es un recuento de daños un poco tardado, vamos nosotros a hacer este recuento y lo presentarán en su momento la presidenta del Consejo Nacional de Morena".