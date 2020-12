Ni la pandemia ni la adversidad detienen a las mujeres emprendedoras

Romina, Leticia, Mariana y Oliva son emprendedoras y la muestra viviente de que en la adversidad hay que reinventarse día a día para buscar alternativas que permitan mantener sus negocios en momentos en que todo parece estar en su contra.

Buenos Aires estilo Romina

Romina Caparelli es dueña del restaurante La Esquina de Buenos Aires, ubicado en Quintana Roo 1, colonia Roma Sur, tiene 40 años, 14 de los cuales los ha dedicado a este negocio y, como muchos de los habitantes de este país, esta es la primera gran crisis que enfrenta, pues ni la Influenza H1N1 (2009) ni el sismo del 19 de septiembre de 2017 han sido tan devastadores como esta pandemia sin fin.

Los últimos días de marzo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la capital ingresaba al rojo en el semáforo epidemiológico ante el incremento de contagios y obligó a las empresas no esenciales a cerrar el acceso al público.

Romina comenta a El Sol de México que ante tanta incertidumbre que generaba esta enfermedad temió por su vida, pues tenía que vender comida para llevar, ya que podía quebrar su negocio, al tiempo que debía extremar cuidados para que ni ella ni su personal ese contagiaran.

No me puedo enfermar, tengo una responsabilidad muy grande con mis clientes

Así que buscó mil y una opciones para reinventarse con el objetivo de generar diferentes opciones para los comensales: "Porque gracias a ellos logré mantenerme en la etapa más crítica cuando la gente no salía a la calle, se fueron los oficinistas que eran los que más consumían".

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Uno de los desafíos que enfrentó fue el obtener dinero para pagar la renta y mantener a 10 empleados, varios de los cuales tuvieron que irse a descansar, pero no dejaron de percibir su salario, por lo que buscó apoyo económico del gobierno y obtuvo 45 mil pesos en total, 25 mil de la administración federal, mismos que ya inició a pagar, y 20 mil a fondo perdido (es decir, el gobierno no se los va a cobrar).

Aunque la ciudad cambió a semáforo e naranja y se le permite tener 30 por ciento de aforo en el restaurante y la venta de comida para llevar, aún es difícil obtener las mismas ganancias prepandemia.

Platica que es un miedo continuo verse obligada a cerrar, pues depende que la gente elija comprar sus alimentos. "Me aferro a mi negocio como me aferro a la vida, porque siento que también de las crisis uno debe buscar las oportunidades y renacer", expresa.

La herencia de Lety

Un caso similar al de Romina es el de Leticia Gallegos, dueña del restaurante Amalia, que se encuentra en Violeta 55, colonia Guerrero. Platica que ha querido cerrar como otros negocios lo han hecho en su zona, pero no lo hará mientras pueda.

Doña Lety desde 2004 se ha encargado del negocio familiar que abrió por primera vez sus puertas en 1950, su bisabuela Amalia, su abuela y mamá han vivido de esto, así es que ella con el coraje y tesón de sus antecesoras continuará con trabajo y dedicación para salir adelante.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Comenta que en estos casi ocho meses de crisis sanitaria tuvo que solicitar el apoyo económico del gobierno y recibió 15 mil pesos de la alcaldía Cuauhtémoc, pero "no hay dinero que alcance, si no hay ventas de dónde saque uno, cómo le hacemos, sería bueno que el gobierno nos apoye con otros créditos, que uno los pague, pero sí necesitamos créditos".

"Me dieron un financiamiento de la alcaldía de 15 mil pesos que me sirvió para más o menos sobrellevar los gastos, porque los gastos siguen, a nosotros no nos perdonaron nada, ni luz, ni agua, ni predio, ni gas, nada, tenía que estar pagando.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

"Uno como mujer tiene que demostrar con más trabajo que estamos saliendo adelante (igual) que los hombres, uno debe tener más tesón en hacer las cosas, para que a uno lo tomen en cuenta", dice.

En la capital del país se habían perdido hasta septiembre pasado cerca de 190 mil comercios. "Calculamos que ha cerrado 40 por ciento de los negocios de ese rubro, es decir 190 mil, de los 480 mil que hay en la ciudad", dijo Eduardo Contreras, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canacope) local.

Mariana y el café

En contraste, el portal de datos abiertos del gobierno de la Ciudad de México informa que se dieron 57 mil 297 préstamos a mujeres en el Programa de Financiamiento para Microempresas, entre ellas está Mariana Hasibe Figueroa, de 31 años de edad, de los cuales lleva ocho años como emprendedora, es propietaria de Siete Café, ubicado en San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Narra a El Sol de México que su primera apuesta durante esta crisis fue apoyarse de las plataformas para que los clientes siguieran consumiendo con servicio a domicilio, además, buscó la forma de atraer más clientes e innovó nuevos productos.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Cuando notó que el encierro iba para largo pensó en sacar sus ahorros porque estaba renuente a pedir préstamos, pero las circunstancias al final la orillaron, así fue cómo se animó a solicitar dinero.

"Porque tienen mucha facilidad de pago, porque no te cobran mucho interés o no te cobran, eso es muy favorable", recuerda, ya que la animó el obtener 40 mil pesos en total de tres préstamos.

"Me inscribí a tres, es el pago a Crédito a Palabra, donde dependiendo el número de empleados inscritos en el seguro social es el préstamo. En la alcaldía también hicieron préstamos por parte de Fondeso, sin cobro de interés, también hubo otro programa en el que te dan una cantidad de dinero, pero eso era a fondo perdido".

Oliva te presta

Oliva Villagrán está al frente de la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, y también buscó sobrellevar la crisis como pudo, pues entre el pago de renta, impuestos y servicios, se sentía agobiada, pero obtuvo un apoyo económico del gobierno federal con la ayuda de la alcaldía de 30 mil pesos para hacer el pago de impuestos.

El miedo de caer en crisis no la detuvo, y para ello modificó la manera de trabajar para no cerrar el negocio y se enfocó a otro sector y amplió las actividades para no quedar desprotegida con un trabajo.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

“Tienes que pensar diferente, tienes que activarte y tienes que ver la realidad de otra forma, o sea, (...) ir de puerta en puerta o hacer presentaciones para promocionarte ya no lo puedes hacer, ahora estamos viendo la manera de digitalizarnos y estar en redes sociales para hacernos competitivos o ahí nos vamos a quedar”, destacó.