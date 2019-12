No es Costumbre, es Violencia: la campaña contra el machismo en las escuelas

"Si tienen celular y su novio les quiere revisar su celular están mal" y "Si de casualidad su novio o amigo les dice a las mujeres qué ropa ponerse y qué ropa no ponerse no tienen derecho", estos mensajes forman parte de la campaña No es Costumbre es Violencia en secundarias y preparatorias públicas.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acudió como cada semana a su acto denominado Lunes por la Educación y ahí anunció que buscarán concientizar a los alumnos más jóvenes sobre la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres.

Además para que las niñas vayan conociendo más sobre sus derechos a tener una vida libre de violencia tanto con los novios como con los compañeros de clase.

Así la campaña en secundarias y preparatorias para erradicar la violencia en el noviazgo. pic.twitter.com/Cj6IrDtpCZ — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 2 de diciembre de 2019 En nuestro ya tradicional lunes por la Educación para La Paz presentamos con @Luis__Humberto de la autoridad educativa federal la campaña para erradicar la violencia contra las adolescentes #NoEsCostumbreEsViolencia pic.twitter.com/bOVooZKhbt — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 2 de diciembre de 2019

"Si están jugando y como que sin querer nos pegan jugando está mal", siguió el discurso la mandataria capitalina en el patio de la escuela secundaria No. 65 "Defensores de Puebla 186" frente a unos 300 estudiantes.

"A veces cuando nos chiflan que parece que es algo bonito es realidad se hace de tal manera que nos sentimos mal cuando nos lo hace un hombre cuando vamos caminando por las calles", les platicó la jefa de gobierno.

Agregó que cuando empiezan hombres y mujeres a tener novio o novia es muy importante que las mujeres conozcan siempre que las deben respetar:"Hay cosas que parecen que no son violencia que sí son violencia y por eso les vamos a dejar aquí unas tarjetas, unos carteles y unas pulseras".