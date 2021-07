“No hay que ser alcaldesa de oficina”: Judith Venegas va por agua para Milpa Alta

La cuarta transformación va a reestructurarse y regresará a las calles como se hace en una campaña. Ese es parte del plan de alcaldesa electa de Milpa Alta, Judith Vanegas, luego de que el partido en el que milita, Morena, perdió alcaldías y curules en el Congreso de la Ciudad de México en el proceso electoral del 6 junio.

En entrevista con El Sol de México, Vanegas dijo que esa es la esencia de su partido político e incluso está en los estatutos. “No tenemos que ser alcaldes que estemos encerrados en un edificio, tenemos que salir y caminar como se hizo en la campaña, tocando casas, la fortaleza nos la da la ciudadanía”, cuenta.

En su análisis previo a tomar protesta, reconoció que a los habitantes de esta alcaldía les hace falta mejorar sus condiciones de vida con un mayor desarrollo integral y humano.

Y adelantó que al tomar las riendas de la administración local iniciará con un calendario de audiencias públicas, además de tener presencia en todos los parajes y asentamientos irregulares en los diferentes barrios y pueblos para conocer de manera directa las necesidades de la población de Milpa Alta.

¿Es una alcaldía peligrosa?

Es la alcaldía que menos índice delictivo tiene. Tenemos la menor densidad población, casi somos 140 mil habitantes y vamos a hacer una estrategia de seguridad ciudadana en cada barrio y en colonias para tener acercamiento y que de viva voz la población nos diga cuáles son las necesidades que tienen en materia de seguridad ciudadana

Vamos a establecer también más interacción para que nos envíen más elementos y patrullas e inclusive solicitar cámaras en puntos donde sean necesarios y hacer la revisión oportuna de todas las cámaras del C4 que hay en la alcaldía.

¿Cómo hará para que llegue el agua a todos los habitantes?

La solicitud de los habitantes es que haya cosecha de agua pluvial, porque este programa solamente está para las áreas urbanizadas y donde realmente se necesita este programa es dentro de nuestros asentamientos irregulares

También, tanques de almacenamiento, tenemos que reconstruir los tanques de almacenamiento, porque algunos son de concreto y están viejos, necesitamos hacer la revisión de los pozos, tenemos varios secos. Milpa Alta no pertenece al Sistema Cutzamala,nosotros dependemos de nuestros propios mantos acuíferos, tenemos diferentes pozos, pero hay varios secos, entonces, tenemos que establecer reuniones puntuales con Sacmex y con las diferentes autoridades de la Ciudad de México para hacer un estudio completo.

La jefa de Gobierno anunció el cambio de secretario de gobierno, ¿qué le parece la llegada de Martí Batres?

Me parece que la jefa de Gobierno está tomando las decisiones acertadas de acuerdo al panorama que ella tiene ahorita, el licenciado Martí Batres es un político con mucha experiencia, de izquierda, con un gran conocimiento de la Ciudad de México.

¿Esto se debe a que Morena perdió algunas alcaldías?

Ellos (la oposición) han estado haciendo un tipo de presión mediática, golpeteo, ellos sí son clasistas. Morena no perdió, se hizo un análisis, nos lo presentaron a los alcaldes de Morena, y la alcaldesa Clara Brugada hizo un puntual mapeo, la ciudad no está dividida como ellos dicen, no se pintó de color azul, ni magenta. Realmente hay un mayor número de habitantes que siguen confiando en Morena y pues lo vemos, por ejemplo, en Iztapalapa, seguimos teniendo mayoría porque tenemos a las alcaldías más pobladas.

Pero en el caso de Milpa Alta y Venustiano Carranza, no eran de Morena y ahora las tenemos. Pienso que habrá un piso parejo para todos.

La oposición pide un presupuesto distinto conforme a su recaudación, ¿qué opina?

Yo voy a trabajar de la mano con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, ya hay una fórmula en donde es equitativa la repartición, entonces, la postura de ellos no debe ser... es una postura de presión y golpeteo, eso debe acabar, ellos tienen que pensar muy bien lo que están haciendo porque dentro de las alcaldías no sólo van a gobernar para los que votaron por ellos sino también para aquellos que no tuvieron la voluntad de votar.

Lo mejor es que tengamos una buena relación, Claudia Sheinbaum es una gobernante que tiene mucha empatía y puertas abiertas.

¿Cómo le gustaría que la recordaran al finalizar su administración?

Como una milpaltense que llegó con un gobierno diferente, la que aplicó los recursos para la gente, voy a tratar de cumplir mi palabra.

No voy a cambiar, no seré déspota, estos son puestos transitorios, uno sigue y vuelve a la comunidad.