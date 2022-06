Notifican a Sandra Cuevas su destitución; “sólo la muerte me quitará”

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenó sancionar con inhabilitación y destitución a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fallo del que fue notificada la funcionaria este lunes.

Desde la semana pasada, circuló un oficio en el que se instruía la inhabilitación por abuso de funciones al ordenar el cierre del deportivo Guelatao en octubre de 2021; sin embargo, la alcaldesa no fue notificada hasta este 13 de junio a las 17:30 horas.

En conferencia de prensa, la funcionaria señaló que este proceso en su contra se trata de un tema político más que jurídico, porque no han podido combatir su trabajo en territorio y acusó que, pese a los ataques en su contra, no se doblegaría ante nadie.

Además, manifestó que sólo la muerte o la enfermedad serán suficientes para quitarla del cargo, el cual ejercerá durante los meses que dure el proceso.

"Yo voy a seguir trabajando, a mí lo único que me va a quitar de trabajar, y dios no lo quiera, es o una enfermedad grave o que me quiten la vida", declaró.

Dirigiéndose a los vecinos de la demarcación, Cuevas aseguro que ésta no será la última batalla legal que llevará a cabo para defenderse. En este caso, al no ser una sentencia definitiva, la combatirá, ante las instancias correspondientes "con la finalidad de ganarles una vez más".

"Estoy preparada para esa y mil batallas más. Deben entender que la alcaldía Cuauhtémoc ya tiene alcaldesa y que además está trabajando y que no se va a detener por nada ni por nadie", comentó.

El proceso del Deportivo Guelatao, al que se refiere la resolución del Tribunal, fue porque ella ordenó el cierre del inmueble por 41 días. En ese sentido, la alcaldesa aseguró que volvería a ordenarlo, porque en su gobierno "no se va a caer nada ni se va a morir nadie", pues, de acuerdo a dictámenes de protección civil, el espacio en cuestión estaba en malas condiciones.

Afirmó que una sola persona, refiriéndose a ella misma, es la que pone en jaque al Gobierno capitalino, y es un grupo de políticos el que la quiere ver fuera, de los que no mencionó nombres.