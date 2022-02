Permiten a vecinos supervisar consulta del Conjunto Estadio Azteca

La segunda consulta para conocer la opinión de los habitantes de Tlalpan y Coyoacán sobre el megaproyecto del Conjunto Estadio Azteca iniciará el próximo 28 de febrero. Los habitantes interesados en participar como supervisores tienen hasta hoy para inscribirse.

Este nuevo ejercicio se lleva a cabo luego de que los vecinos de Tlalpan y Coyoacán se inconformaron porque el gobierno local no les brindó información precisa durante la primera consulta que se realizó en octubre de 2021. La Secretaría del Medio Ambiente les explicó de qué iba el megaproyecto del Conjunto Estadio Azteca: un centro comercial, un hotel, pozos de agua y un centro comunitario, así como una ciclovía y biciestacionamientos, pero no les ofreció dictámenes técnicos.

De acuerdo con los lineamientos por los que se creó en 2019 el Proceso de Consulta Vecinal para Grandes Construcciones, la Secretaría del Medio Ambiente evalúa los resultados de la consulta y si los vecinos no llegan a un acuerdo con la empresa encargada, se debe repetir.

El 14 de febrero la consultora GMI Consulting les informó a los vecinos que tienen hasta el 16 de este mes para enviar sus documentos al correo pgarcia@gmiconsulting.com.mx. para ser supervisores de esta segunda vuelta que se realizará del 28 de febrero al 29 de marzo.

El correo fue enviado por la empresa GMI Consulting y no por Plurmac S.A. de C.V., quien fue la que realizó el primer proceso. El Sol de México consultó a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) para conocer el cambio de consultora, pero no aclaró la situación y señaló que Plurmac continúa.

“La Sedema verificará la documentación y la información vertida en el formulario. Quienes hayan enviado su documentación y llenado el formulario correctamente serán convocados por GMI Consulting vía correo electrónico a los talleres que se llevarán a cabo el 21 de febrero.

“Al finalizar los talleres se llevará a cabo la firma de los formatos y el convenio de voluntades por parte de los interesados, y se les entregará la credencial que habrán de utilizar durante las labores de supervisión”, indica el correo enviado por la directora de GMI Consulting, Marinieves García-Manzano.

Como ha informado este diario, en agosto de 2020 GMI Consulting fue la encargada de recabar las opiniones de los habitantes de la alcaldía Xochimilco sobre la construcción del puente vehicular en Cuemanco y en desarrollos de Insurgentes Sur. Además, entre 2014 y 2017 dicha empresa firmó 10 contratos como proveedor por un total de 14.2 millones, entre ellos con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México.

Desconocen resultados

Natalia Trejo, directora de la Asamblea Tlalpan-Coyoacán Contra Mega Construcciones, señaló que a la fecha desconocen los resultados de la primer consulta, a pesar de que la directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Sedema, Lilian Guigue, se comprometió a informarlos.

La dependencia explicó que no se han dado los resultados de la primer encuesta porque “aún no concluye la consulta”, pues “se trata de un proceso de consulta vecinal y no una votación”.

De acuerdo con la Asamblea, sólo se les ha brindado la metodología de cómo se realizará la consulta, pero no han dado el informe de impacto ambiental ni urbano que solicitaron.

El sitio web de la segunda consulta estará disponible a partir del 21 de febrero.