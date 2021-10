Proyecto Estadio Azteca: Respetarán a los vecinos

Luego de que el pasado fin de semana vecinos de Coyoacán y Tlalpan se manifestaron en contra del Conjunto Estadio Azteca, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que no realizarán nada que esté en contra de los capitalinos.

La mandataria comentó que están obligados a presentar el proyecto y someterlo a consulta para determinar si se avala tal como lo presentó la empresa privada o si hay posibilidad de hacerlo con algunas modificaciones.

“Esto es un proyecto privado en el estadio Azteca y como dijimos no se puede hacer ningún proyecto si no tiene una consulta pública, si no se consultan los vecinos, si no se muestra qué es lo que es y ahí se va viendo en el diálogo con los vecinos si es factible o no es factible, qué se cambia, qué no se cambia o si de plano no se puede desarrollar. Entonces ese es el objetivo, es un proyecto privado en el estadio Azteca y tiene que haber una presentación del proyecto y que los vecinos vayan diciendo estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, no vamos a hacer nada que esté en contra de la gente, pero también si se presenta un proyecto, nosotros tenemos que ponerlo a decisión de la gente que vive en la zona”, declaró.

Sheinbaum Pardo descartó que se trate de una concesión del espacio público.

“No, lo que promueve es la consulta, llega un privado, se presenta un proyecto, se hacen observaciones por parte del gobierno; antes se hacían observaciones y se instalaba y no se le preguntaba a nadie. Ahora lo que se hace es preguntarle a la gente, enseñarle el proyecto".

Y confirmó que el Conjunto Estadio Azteca, el cual contempla la construcción de un centro comercial, un hotel y estacionamientos, fue presentado como parte de los proyectos para la reactivación económica de la capital del país.

Al respecto, el acalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, dijo que el tema no lo ha tratado con Claudia Sheinbaum.

Recordó que el 8 de septiembre le fue solicitada a esa demarcación la alineación y el número oficial del centro deportivo, pero la administración anterior no respondió la petición y ahora su gobierno está en suspensión de trámites hasta el 3 de noviembre.