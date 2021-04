Pese a pandemia, un millón de turistas visitan la CDMX

Arriba del Turibús, dentro de la Catedral Metropolitana, en el Zócalo y desde la peatonal calle Francisco I. Madero, dando la espalda a la Torre Latino, turistas se tomaban la foto del recuerdo en la Ciudad de México, pese a que el llamado de las autoridades de salud sigue siendo quedarse en casa para evitar la enfermedad del Covid-19.

La Secretaría de Turismo de la capital mexicana informó que por las dos semanas de vacaciones la visitarán un millón de turistas tanto nacionales como extranjeros.

De éstos, 450 mil se hospedarán en hoteles y otros tantos o un poco más por plataformas digitales; y 50 mil turistas más en casas de amigos y familiares.

Además, la Asociación de Hoteles local anunció en su reporte preliminar que el hospedaje se ubica en 30 por ciento. Sin embargo, detalló que en comparación con 2019, antes de la pandemia por Covid-19, llegó a 69 por ciento.

Explicó a El Sol de México que la ocupación hotelera es fluctuante, pues el 31 de marzo tuvo una caída de 1.89 por ciento en comparación al día anterior (30 de marzo de 2021).

El Centro Histórico incrementó en casi uno por ciento su ocupación y Santa Fe tuvo una alza de 0.71 por ciento.

Mireya llegó a la ciudad acompañada de su pareja este sábado; ambos son habitantes de Tijuana, Baja California, platicó que iban a estar cincos días vacacionando en la ciudad.

Al preguntarles si no les preocupaba enfermarse de coronavirus, respondió: "Por lo que hemos visto está un poco mejor de lo que oyes en las noticias, pensamos que con cuidado se puede hacer todo y visitar lugares".

Mencionó que se hospedaron en la plataforma de Airbnb porque además de ser más barato puede mantener sus propias medidas de limpieza.

De Georgia, Estados Unidos, también llegó a la capital mexicana Riahanna, pese a que su gobierno constantemente les pide no viajar a México por el número de contagios, se quedará una semana conociendo la ciudad. "No me da miedo, en Georgia la gente piensa que no existe el coronavirus", respondió.

Aunque no le ha tocado ser vacunada contra dicha enfermedad, dice que en el territorio mexicano "definitivamente nos sentimos seguros", refiriéndose también a su pareja.

Mariela, es de Toluca, Estado de México, y llegó junto a su familia a pasar un día en la ciudad: "Como siempre es muy bonita, la verdad preferimos venir aquí que a otra ciudad y sobre todo al Centro Histórico". Reconoció que sí les da miedo adquirir el Covid-19, pero toman todas las medidas sanitarias para evitarlo.