Así será Aztlán, la "nueva Feria de Chapultepec" que operará en 2022

Aztlán, el nuevo parque de diversiones que sustituirá a la Feria de Chapultepec, en la Ciudad de México, abrirá sus puertas en tres fases: la primera a mediados de 2022, la segunda a finales de ese mismo año y la última a principios del 2023.

Las empresas Mota Engil S.A.P.I. de C.V. y Thor Urbana Capital S. de R.L. de C.V., ganadoras del concurso de selección, invertirán tres mil 600 millones de pesos en el desarrollo del parque, que comenzará su construcción a principios del próximo año.

La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García explicó en conferencia de prensa virtual este miércoles que primero deberán desarrollar el proyecto ejecutivo definitivo para someterlo a revisión y aprobación del Consejo Rector del Bosque de Chapultepec.

Al mismo tiempo deberán cumplir con todos los trámites necesarios para obtener el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), que los autorizará para explotar comercialmente esta área que pertenece al gobierno de la Ciudad de México.

Foto: Gobierno CDMX

Como parte de este aprovechamiento, las empresas permisionarias deberán pagar una contraprestación al gobierno, cuyo monto se definirá mediante un avalúo que se hará una vez que esté listo el proyecto ejecutivo definitivo.

Sin embargo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que el dinero que entre a las arcas capitalinas como parte del cumplimiento de esta contraprestación será destinado al mantenimiento y conservación de las instalaciones del Bosque de Chapultepec.

El proyecto de Aztlán fue seleccionado por un consejo ciudadano que fungió como jurado en el concurso al que convocó el gobierno de la ciudad el 12 de noviembre de 2019. Dicho consejo estuvo integrado por la maestra Giselle Escalante Castillo, coordinadora de la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento de la Universidad Anáhuac; por el maestro Sergio César Arroyo Trejo, director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional.

Así como por la maestra Marcela Hernández Anaya, directora de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional y el representante del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, el arquitecto Víctor Márquez.

Por parte del gobierno capitalino estuvieron la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas; el Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Néstor Vargas Solano y la directora general de Patrimonio Inmobiliario, Andrea González Hernández.

Se moderniza el parque

La Montaña Rusa, que se instaló en 1968 y se convirtió en un ícono de la antigua Feria de Chapultepec, podría removerse ya que no era funcional, sin embargo, dijo la secretaria Robles García, esto no quiere decir que no tenga una atracción equivalente en el nuevo Aztlán.

De hecho, la funcionaria dio algunos adelantos de las atracciones que tendrá el nuevo parque y destaca que se introducirán juegos de realidad virtual, algo que la Feria de Chapultepec no tenía. Se prevén cuatro contenidos: Vuelo del tiempo; Viaje a Tenochtitlán; Máscara contra cabellera y Plaza de los Muralistas.

El Vuelo del tiempo, la historia de la CDMX en un viaje mágico, será una atracción “tipo teatro volador, done la experiencia se complementa con efectos especiales de audio, sonido, humo, agua y olores”. Este viaje contará la evolución de la capital, desde su nacimiento, su fase colonial y el México contemporáneo.

Otras de las atracciones ancla será la Rueda de los Barrios, una rueda de la fortuna de 50 metros de altura en la que se ofrecerá una vista panorámica de la ciudad. Cada canastilla estará decorada con motivos de las colonias y barrios más representativos de la capital como el Centro Histórico, Tepito, Condesa, Polanco, Coyoacán, Xochimilco, Tacubaya, entre otras.

El área llamada Máscara contra cabellera tendrá un ring real donde se darán exhibiciones y clases de lucha libre; una zona interactiva donde se podrá interactuar con luchadores famosos virtuales a través de tecnología de mapping y realidad aumentada. Tendrá atracciones como mide tu fuerza, mide tu velocidad, mide tu poder de golpe y mide tu salto desde las cuerdas.

De acuerdo con la jefa de gobierno, el costo de entrada para Aztlán, el nuevo parque de diversiones del Bosque de Chapultepec, será tan accesible como el que tenía La Feria, pues se trata de un “parque de diversiones popular”. Sin embargo, hasta ahora se desconocen los costos de entrada.