Poder Judicial de CDMX extiende suspensión de labores hasta el 30 de junio

El Poder Judicial de la Ciudad de México extendió hasta el 30 de junio próximo la suspensión de labores y plazos procesales como medida adoptada por la emergencia sanitaria, sin embargo, no aplica en la materia penal en la que operan términos constitucionales, y en la que se debe garantizar la no interrupción de la justicia. Es así que iniciará trabajos el 1 de julio y no el 16 de junio como se había previsto.

Para ello, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México instruyó que órganos jurisdiccionales de la materia penal, impartidores de justicia del sistema procesal penal acusatorio, las unidades de gestión judicial, y las especializadas, así como la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, adopten guardias y los roles de turno establecidos.

También instruyó ajustes en los turnos y roles de guardia que operarán durante la nueva ampliación de suspensión de labores, para garantizar el cumplimiento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Juzgados Civiles, Familiares y Penales de Primera Instancia.

Por lo que respecta a materia familiar, se mantiene el régimen de guardias para juzgados de proceso escrito, a fin atender la entrega de billetes de depósito derivados de juicios de alimentos. Asimismo, para la recepción de demandas en casos en los que se argumente violencia contra la mujer, adolescentes, niños, así como comparecencias en materia de alimentos.