Policía no se vio rebasada en marcha feminista: Jesús Orta

El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, aseguró que no se vieron rebasados la tarde del viernes por los hechos violentos que se presenciaron durante la marcha de mujeres que exigía acabar con la violencia de género.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pidió distinguir en dos partes la marcha, pues la mayoría de las mujeres que acudió lo hizo con una actitud legítima exigiendo acabar con la violencia contra las mujeres y esas fueron las que no realizaron ninguna violencia pero otra parte minoritaria fueron a expresarse con actos vandálicos.

CDMX Mujeres rechazan vandalismo en marcha con hashtag #EllasNoMeRepresentan

Reiteró que la SSC no realizó ninguna detención para evitar crecer la violencia, pero eso no quiere decir que no haya investigación contra las personas que dañaron los inmuebles del Metro, Metrobús y de los daños a las patrullas, entre otros.

"Hay actos jurídicos derivados de esto, la Procuraduría General de Justicia ya levantó carpetas de investigación por daños diversos entre ellos al monumento al Ángel de Independencia, a la estación Florencia, a vehículos policías y civiles, el que no hayamos detenido a nadie no quiere decir que se va a quedar impune", sentenció.

Insistió que la SSC no va a actuar con el uso de la fuerza en una manifestación como la de las mujeres, pero sí se actuará cuando se da un riesgo mayor en la estación Florencia pues ahí estaban incendiando el espacio y pudo haber afectaciones mayores.

"La actuación de la policía se basó en maximizar la integridad general de la población, pero no quiere decir que no hubo costos", resaltó.

CDMX INBAL evaluará daños a monumentos en CDMX tras marcha de mujeres

Aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no se vio rebasada pues sus elemento actúan por decisiones tomadas por la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y la titular de la Secretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez.

"No estábamos rebasados, nosotros tomamos decisiones y estuve todo el tiempo en contacto con la jefa de gobierno y la Secretaría de Gobierno, y fijaron postura, la policía no está rebasada, la policía actuó de acuerdo a las decisiones que se tomaron", contestó.

Dio a conocer que más de 2 mil elementos apoyaron en la marcha.

"Podemos decir que al final del día, que fuera de los lesionados, hay un saldo blanco que era el que nos importaba por sobre todas las cosas porque esto pudo haber tomado dimensiones de otra naturaleza si se hubiera actuado", expuso.